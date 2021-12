Volleybaldames Sliedrecht Sport zijn al jaren alleenheerser, 'maar het is niet alleen het geld'

De beste van Nederland zijn is nauwelijks nog een doelstelling in de Sliedrechtse Sporthal de Basis. De dames van Sliedrecht Sport willen volgens coach Vera Koenen 'attractief volleybal next level' spelen. "Het geeft nieuwe prikkels als je elk jaar een ander soort volleybal speelt", aldus Koenen.

Nieuwe prikkels haalt Sliedrecht Sport ogenschijnlijk niet uit het winnen van prijzen in Nederland. Een paar maanden geleden werd de vijfde supercup op rij gewonnen door Apollo 8 te verslaan. Daarnaast was er in 2016 voor het laatst een andere landskampioen. Heerschappij door goed beleid, maar volgens voorzitter Cees Boer ook een financiële kwestie.

"We hebben veel trouwe sponsors die ons steunen", vertelt Boer. Dat brengt het budget van Sliedrecht Sport elk seizoen op ruim 200 duizend euro, exclusief Europese inkomsten. "Inclusief de Europa Cup zitten we al gauw op 275 duizend euro budget. De meeste clubs in Nederland mogen blij zijn als ze aan de 100-150 duizend euro komen."

Tekst gaat verder onder de reportage, die gemaakt werd toen er nog publiek bij volleybalwedstrijden aanwezig mocht zijn.

Sliedrecht Sport rust dus op een behoorlijk eigen vermogen. En dat is nodig, want deelname op het hoogste niveau kost in Nederland al snel 80 duizend euro. Waar speelsters van andere clubs soms zelfs contributie moeten betalen, is Sliedrecht dat stadium financieel ver voorbij. "Maar het is niet alleen het geld", meent coach Vera Koenen. "Wij trainen ook al jaren heel veel, het meeste van allemaal. Daarnaast doen wij heel veel aan teamprocessen en mentale training. Dat helpt."

Europa

Nu de tegenstand in eigen land er nauwelijks is, liggen de sportieve ambities van Sliedrecht Sport deels vooral in Europa. Desondanks werd er eerder dit seizoen verloren van het Belgische Oostende, in de kwalificatieronde van Europese Challenge Cup (het derde Europese bekertoernooi). Voorzitter Boer: "De droom is hierop doorbouwen, vanuit de eigen opleiding steeds eigen mensen laten instromen in dit team."

"Nationaal kan het niet beter. Maar we moeten ook niet Champions League-kampioen willen worden, want dan ga je richting Italiaanse praktijken met een budget van 2 miljoen. Dat is nog wel een brug te ver."