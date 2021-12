Fraser over bekerduel Vitesse-Sparta: 'Niet zomaar laten lopen, maar competitie is meer dan ooit van supergroot belang'

Twee keer speelt Sparta deze week tegen Vitesse. Na het bekerduel van woensdagavond in Arnhem wacht komende zaterdag een competitiewedstrijd op Het Kasteel. Een wedstrijd van behoorlijk belang, gezien de positie van Sparta op de ranglijst. De Rotterdammers staan op een rechtstreekse degradatieplek (zeventiende). Desondanks gaat Fraser zijn spelers niet vragen de bekerwedstrijd tegen Vitesse te laten lopen.

"Dat kan ik niet", aldus de trainer van Sparta. "Op trainingen vind ik het al erg als ze het een keer laten lopen. We spelen een wedstrijd tegen een fantastische tegenstander, daarin moet je hetgeen dat je zo graag wil doen laten zien. Dat vraagt om een bepaalde arbeid en instelling. Dat zijn we ook verplicht naar de club toe."

Fraser erkent dat hij mogelijk wel andere namen de kans geeft woensdagavond. "Zeker omdat we ook wat pijntjes hebben."

Mo Allach

In zijn tijd als trainer van Vitesse werkte Fraser samen met technisch directeur Mo Allach. De trainer van Sparta maakte er daarna nooit een geheim van graag nog eens met Allach samen te werken, maar de huidig td van RKC Waalwijk blijft waar hij zit. En dat terwijl Sparta richting de transferperiode snel een opvolger voor de vertrokken Henk van Stee nodig heeft.

"Ik begrijp het wel, hij heeft een goede relatie met meneer Mandemakers en de trainer die hij zelf gehaald heeft", vertelt Fraser over Allach. "Voor ons jammer. Als ik naar de kwaliteiten van Mo Allach kijk vind ik het opvallend dat hij niet veel vaker ergens anders genoemd is. In mijn ogen een vakman, maar ik heb geen contact met hem gehad hierover."

Ego opzij

Fraser erkent dat hij een rol heeft in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur op Het Kasteel. "Het belang van de club gaat altijd voor, maar als je iets aan de voorkant af kan dekken lijkt me dat logisch. Misschien staat mijn rotkop hem niet aan, dat kan ook. Uiteindelijk gaat het om het belang van Sparta. Daar zal de td concessies in moeten doen, maar ik ook. Zeer zeker op het moment dat het niet klikt zoals met Van Stee. Dan moet je je ego opzij zetten. Ondertussen heb ik wel de leeftijd dat ik dat iets makkelijker kan."

Fraser noemt het 'een pittige uitdaging' om spelers de komende transferperiode naar Sparta te krijgen. "Ik denk dat een td daarin een hoop bij mij weghaalt. Ik heb al een behoorlijk zware taak in het halen van resultaten waarmee we onze plek op de ranglijst positief beïnvloeden."

Bekijk hieronder het hele interview met Sparta-trainer Henk Fraser.

Vitesse-Sparta begint woensdagavond, net als FC Twente-Feyenoord, om 18:00 uur. Beide wedstrijden zijn live te volgen op Radio Rijnmond. In de uitzending van Radio Rijnmond Sport is later op de avond ook volop aandacht voor Excelsior-FC Groningen (aftrap 20:00 uur) en Ajax-BVV Barendrecht (aftrap 21:00 uur).