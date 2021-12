Scheidsrechter Higler maakt debuut in Klassieker tussen Feyenoord en Ajax

Scheidsrechter Dennis Higler fluit komende zondag voor het eerst in zijn carrière De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Erwin Zeinstra en Mario Diks zijn de assistent-scheidsrechters in Rotterdam. Edwin van de Graaf is vierde man, Pol van Boekel is de VAR.

Eerder dit seizoen was Higler al de scheidsrechter bij duels van Feyenoord met FC Utrecht en FC Twente. In beide wedstrijden leden de Rotterdammers puntenverlies.

De afgelopen jaren koos de KNVB in De Klassieker vaak voor scheidsrechter Danny Makkelie uit Dordrecht. Zo was Makkelie onder meer de leidsman tijdens de 6-2 zege van Feyenoord in januari 2019. Higler floot De Klassieker nog nooit, maar was al wel twee keer scheidsrechter bij PSV-Feyenoord.

In een naar alle waarschijnlijkheid lege Kuip speelt Feyenoord komende zondag tegen aartsrivaal Ajax. De aftrap is om 14:30 uur. Beide ploegen hebben na 16 wedstrijden 36 punten in de eredivisie, eentje minder dan koploper PSV. Woensdagavond speelt Feyenoord eerst nog een bekerwedstrijd uit tegen FC Twente. Dat duel is uiteraard, net als De Klassieker komende zondag, volledig live te volgen op Radio Rijnmond.