Superkolonies plaagmieren veroveren Rotterdam; insectencentrum: 'Stuur ze op!'

Ze zijn klein, lijken als twee druppels water op de gewone huis-tuin-en-keukenmier maar zijn bijna onmogelijk uit te roeien: plaagmieren. Twee superkolonies zorgen aan beide kanten van de Maas voor overlast in Rotterdam.

André van Loon van het Kenniscentrum Insecten van het museum Naturalis zegt dat de beestjes zowel in Feijenoord rondom de Agnesschool als precies tegenover het water in De Esch een kolonie hebben gemaakt. ''De plekken zijn al zo'n tien jaar bekend, maar nu dat het superkolonies zijn geworden merken inwoners het pas."

De plaagmier (2,5 mm groot) is met een opmars bezig in Nederland. Acht jaar geleden waren er een paar grote kolonies en nu gaat het om achttien superkolonies. Waarvan dus twee in Rotterdam.

Een kolonie plaagmieren telt tot duizenden koninginnen en miljoenen mieren groeit daarom vliegensvlug. Van Loon legt uit dat de beestjes bijna niet meer weg te krijgen zijn als ze eenmaal in huis zitten. "Ze verspreiden zich langs de elektriciteitskabels, schakelkasten, stopcontacten, ze zitten in de plafonnieres en maken daar satelliet nestjes. Dat geeft overlast."

De mierenexpert geeft aan dat de soort te vergelijken is met het ook in Rotterdam bekende 'draaigatje'. Deze mierensoort houdt net als de plaagmier van van warmte en voelt zich daardoor juist thuis in Rotterdam, onder stoeptegels en dus aan weerzijden van de Maas.

Van Loon legt uit dat de mieren meereizen vanuit Aziatische landen. Bijvoorbeeld in bloemen en planten. "Daarom vinden we ze ook steeds vaker in tuincentra."

Omdat de plaagmieren moeilijk te herkennen zijn doet de insectenkenner een oproep aan iedereen die denkt een plaagmier te hebben gevonden: ,,Doe ze in een klein doosje, doe ze in de vriezer, laat ze doodgaan en stuur ze op naar ons." Daar wordt dan onderzocht of het om de exoot gaat. ''In de meeste gevallen gaat het gewoon om de Nederlandse mier", zegt Van Loon, maar op deze manier kan er inzicht worden gekregen waar de beestjes zich bevinden.