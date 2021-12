Slot vindt lastig bekerduel een voordeel voor Feyenoord: 'Anders had Ajax al constant door ons hoofd gegaan'

Of Feyenoord woensdagavond eenzelfde soort wedstrijd wacht als recent in de competitie tegen FC Twente (0-0), weet Slot niet. "Ik zou het wel fijn vinden als we eerder in de wedstrijd beginnen met het creëren van kansen", vertelt de trainer van Feyenoord. "Je hebt te maken met een tegenstander die er ongelooflijk veel moeite, energie en kracht in stopt om het ons onmogelijk te maken om tot kansen te komen."

Dat tegenstanders van Feyenoord, bijvoorbeeld FC Groningen afgelopen weekend (1-1 gelijkspel), zich ingraven doet Slot niet veel. "Vijftien van de achttien ploegen trekken zich terug tegen ons. Dat is het mooie van het trainersvak, dat je je eigen speelwijze mag bepalen. Wij moeten vooral kijken naar wat wij beter kunnen doen."

Bijlow op doel

Waar trainers nog weleens flink rouleren in hun opstelling in bekerwedstrijden, is Slot dat niet van plan. Zo staat eerste doelman Justin Bijlow gewoon onder de lat tegen FC Twente. "Wij hebben 14/15 jongens die allemaal in de basis kunnen spelen. Dat tonen ze ook constant aan. Diezelfde jongens zitten voor morgen in m'n hoofd. We hebben gisteren alleen uitgelopen en vandaag een heel rustige training gehad. Ik laat rustig op me inwerken hoe iedereen daar uitgekomen is, daarna gaan we bepalen hoe we morgen starten."

Met eerst de bekerwedstrijd tegen FC Twente en vervolgens zondag De Klassieker tegen Ajax wacht Feyenoord een pittige week. Toch noemt Slot het een voordeel dat de Rotterdammers een uitwedstrijd in Enschede hebben geloot. "Als je thuis tegen een amateurclub had gemoeten had die wedstrijd van aanstaande zondag al constant door ons hoofd gegaan. Nu zijn we volledig op Twente gericht. We spelen tegen de nummer vijf van Nederland in een uitwedstrijd. Daar hebben we alle aandacht en focus voor nodig."

Bekijk hieronder het hele interview met Feyenoord-trainer Arne Slot.

FC Twente-Feyenoord begint woensdagavond, net als Vitesse-Sparta, om 18:00 uur. Beide wedstrijden zijn live te volgen op Radio Rijnmond. In de uitzending van Radio Rijnmond Sport is later op de avond ook volop aandacht voor Excelsior-FC Groningen (aftrap 20:00 uur) en Ajax-BVV Barendrecht (aftrap 21:00 uur).