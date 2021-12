Basisscholen eerder dicht: 'Voor leerlingen niet fijn, collega's kunnen op adem komen'

"Ik baal enorm van deze maatregel. Een school waar nauwelijks besmettingen zijn op dit moment, gaat op een soort spastische manier het eind van het jaar halen", zegt Victor van Toer, directeur van basisschool het Open Venster in Rotterdam. "Wel noodopvang, maar geen kerst met de klas. Ik snap dat niet."

Begrip

Ralf van Iperenburg, directeur van de Oranjeschool in Rotterdam-Zuid, is ook niet enthousiast over de maatregel, maar toont wel begrip. "We zien een vervroegde kerstvakantie voor de leerlingen liever niet, maar we moeten ook erkennen dat de situatie op scholen door het coronavirus al lang niet meer normaal is. Door het aantal besmettingen werken we met een lagere bezetting. Dat is een enorme belasting voor het team."

Dus met een vervroegde vakantie kunnen collega’s weer een beetje op adem komen, zegt Van Iperenburg. "Tenzij we alsnog online les moeten gaan geven. Dat zou een hele klus worden om dat nu nog georganiseerd te krijgen. Maar dat is nu nog onduidelijk."

Als het kan moeten scholen volgende week afstandsonderwijs aanbieden, maar volgens de bronnen is er begrip als dit niet lukt. De onderwijsvakbonden en de PO-Raad vinden dat het besluit om de scholen te sluiten te laat komt en zeggen inderdaad dat afstandsonderwijs op deze korte termijn niet kan worden gevraagd van scholen.

'Graag eerder gehoord'

Bestuurder van de Rotterdamse koepel Kind en Onderwijs, Rolf van den Berg, zegt ook dat hij het nieuws graag eerder had gehoord. Tegelijkertijd ziet hij ook dat de verspreiding van de omikronvariant sneller gaat dan verwacht. "Dus ik begrijp het besluit."

Of het mogelijk is om online les te geven weet hij nog niet niet. Het is niet duidelijk of dat lukt met de capaciteit. Zo heeft hij al meerdere leerkrachten binnen de koepel die besmet zijn of in quarantaine zitten.