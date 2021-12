Inwoner Gorinchem schuldig aan bedreigen burgemeester, maar krijgt geen celstraf of boete

De 53-jarige Rene M. is schuldig bevonden aan het bedreigen van burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem. M. zou tijdens een gedwongen sluiting van zijn woning hebben gezegd dat hij als wraak met zijn auto het huis van de burgemeester zou binnenrijden. Toch hoeft de inwoner van Gorinchem niet de cel in en hoeft hij ook geen boete of smartengeld te betalen. Daarvoor is de uitspraak niet dreigend genoeg, oordeelt de Dordtse rechtbank.

M's uitspraken tijdens de sluiting van zijn woning waren strafbaar, oordeelt de Dordtse rechtbank. Zelf ontkent M. dat hij Melissant heeft willen bedreigen. Hij claimt te hebben gezegd: "Dan ga ik wel bij de burgemeester slapen." Het is zijn woord tegen dat van twee agenten en een ambtenaar van de gemeente Gorinchem.

Om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt, legt de politierechter wel een voorwaardelijke celstraf van een week op. Ook krijgt de Gorinchemmer een contactverbod met de burgemeester voor de duur van een jaar. Melissant nam na de uitspraak van M. veiligheidsmaatregelen en verklaarde tijdens de zitting via een brief dat haar gezin heeft geleden onder de spanning die het incident met zich mee bracht.

'Moet dan ook haar woning uit'

Het incident vond plaats op 5 oktober van dit jaar. Die middag hield de politie een huiszoeking in het huis van M. waarbij bij een van de zoons tien pillen MDMA werden gevonden. Diezelfde avond nog besloot Melissant vanwege de drugsvondst tot sluiting van het huis voor minstens drie maanden. Toen de politie dat kwam vertellen, zou M. de bedreiging hebben uitgesproken. Volgens twee agenten en een handhaver zei hij letterlijk: 'Ik rijd met mijn auto bij de burgemeester naar binnen. De burgemeester moet dan ook haar woning uit.'

Zelf ontkent M. dat stellig. Ook tijdens de zitting hield hij het er bij dat hij zei dan wel bij de burgemeester te gaan overnachten. Daar voegde hij nog aan toe: "Ik ken die vrouw niet. Hoogstens uit de krant. Ik wilde haar niks aandoen. Ik weet niet eens waar ze woont." Zijn advocaat Robin Bonis: "Dit is een heel vervelende zaak. Hij staat stijf van de onzorgvuldigheden. Het is erger gemaakt dan het is." Zo heeft politie volgens advocaat Bonis in het dossier de twee zonen binnen het gezin door elkaar gehaald.

De rechter vond de getuigenverklaringen van de agenten en de handhaver uiteindelijk zwaarder wegen dan die van de verdachte. "Zij halen geen voordeel door dit te verklaren, ze doen hun werk. Bovendien: als ze onwaarheden vertellen, worden ze ontslagen." Zo kwam ze tot een schuldigverklaring, maar wel één die weinig tot geen directe gevolgen heeft voor M. Een voorwaardelijke straf en een contactverbod. De rechter houdt daarbij rekening met de moeilijke omstandigheden waarin het gezin nu verkeert, liet ze weten.

'Ze gaat eraan kapot'

Het gaat niet goed met M. en zijn vrouw na de woningsluiting, vertelde hij in de rechtbank. "We zwerven rond, wonen overal en nergens. Mijn vrouw is zwaar overspannen. Ze gaat eraan kapot." De echtgenote was niet lang voor de woningsluiting in het ziekenhuis geopereerd. Werken lukt M. niet meer. Hij is actief in de vloerenbranche. "Mijn hoofd staat er niet naar. Straks lever ik door verkeerd mengen van epoxy-vloeistoffen een zachte vloer af. Ik durf het niet aan. We kunnen niet in ons huis en we kunnen onze kleinkinderen niet ontvangen."

Begin januari mag het gezin hun huurwoning weer in. Maar de woningcorporatie wil ze nu definitief uitzetten. Daar heeft M. protest tegen aangetekend, het is een zaak die nog loopt. De zoon is niet vervolgd voor drugsbezit, want de pillen zouden door politie op onrechtmatige wijze zijn verkregen. Advocaat Bonis noemde het tijdens de zitting ongekend dat het gezin uit hun huis werd gezet voor de vondst van tien pillen. "Een hoeveelheid waar je normaal hoogstens een paar honderd euro boete voor krijgt. De burgemeester vindt blijkbaar dat dit handel is en pakt door."

Loodzwaar

Burgemeester Melissant was niet bij de zitting aanwezig, maar liet via een brief weten dat het incident haar heeft aangegrepen. 'Er zijn momenten dat het ambt zwaar is en soms zelfs loodzwaar', schrijft ze. Daarmee doelt Melissant op de bedreiging in oktober. 'Ik hoop dat de heer M. beseft dat hij het niet alleen mij, maar ook mijn gezin moeilijk maakt', schrijft Melissant. Ze voegde een gedicht van Toon Hermans over het thema wijsheid toe en 'nodigde M. uit daar over na te denken.'

De officier van justitie zei over de impact van de kwestie: "Meneer was boos en hij ging daarbij een grens over. Zeker in geval van de burgemeester is het belangrijk dat zij haar werk kan doen. Ze ging die avond onder begeleiding van politie naar huis. Haar gezin sliep slecht en had tijd nodig om het een plek te geven. Pas na een paar weken keerde de rust weer."