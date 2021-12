Legerhelikopter schiet te hulp bij dodelijk ongeluk Oude-Tonge

Bij de aanrijding kwam één inzittende om het leven. | Foto: AS Media

Bij een verkeersongeluk op de N59 tussen Oude-Tonge en Bruinisse is een dode gevallen. Ook raakte een inzittende zwaargewond, twee personen hebben lichte verwondingen. De weg is in beide richtingen dicht, vermoedelijk tot 19:00 uur.