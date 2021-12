RIVM: besmettingscijfers en ziekenhuisopnames dalen, maar omikron ligt op de loer

Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur 1.383 nieuwe coronabesmettingen in onze regio gemeld. Dat zijn er minder dan maandag, toen er 1.454 besmettingen waren gemeld. Er zijn drie overleden regiogenoten gemeld. In totaal werden acht mensen opgenomen in het ziekenhuis.

De overleden regiogenoten kwamen uit Dordrecht (1), Rotterdam (1) en Vlaardingen (1). In het ziekenhuis werden verder mensen uit Hellevoetsluis (1), Rotterdam (5) en Vlaardingen (2) opgenomen.

Het zevendaags gemiddelde blijft dalen. Bij het RIVM worden er gemiddeld 1.786 besmettingen per dag geregistreerd. Een week eerder lag dit aantal een stuk hoger: 2.185 besmettingen per dag.

Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt af in de regio. In totaal zijn dinsdag acht mensen opgenomen in het ziekenhuis. Maandag lag het aantal ziekenhuisopnames hoger (13) en zondag ook (20).

Landelijke cijfers

Bij het RIVM werden de voorbije week 116.447 positieve testen gemeld. Ten opzichte van de 147.982 van de zeven dagen daarvoor is dat een daling van 21 procent.

Hierbij past de kanttekening dat er sinds anderhalve week een aangepast testbeleid geldt. Mensen met lichte klachten kunnen nu ook volstaan met een zelftest. Als de test positief uitvalt, moet die persoon alsnog naar de GGD voor een PCR-test. Hierdoor kunnen de besmettingscijfers worden vertekend. Daarbij waarschuwt het RIVM dat de omikronvariant zich snel kan verspreiden.

In de ziekenhuizen zijn 251 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdeling. Op de ic's kwamen er 47 nieuwe patiënten bij.

Verder nam de bezetting in de ziekenhuizen iets af. Er liggen nu 2.764 mensen met corona in het ziekenhuis (maandag: 2768), van wie 654 op de ic (maandag: 650), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Momenteel liggen er 20 patiënten in Duitsland op de ic.

Tot dusver zijn in Nederland 105 gevallen van omikron aangetoond, meldt het RIVM. Vijftien daarvan hebben geen link met zuidelijk Afrika. Vrijdag ging het nog om 60 personen. Bij beide cijfers zijn de achttien personen op de vluchten uit Zuid-Afrika eind november niet meegerekend.

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 6 - 4648

Albrandswaard: 26 - 5062

Barendrecht: 68 - 9376

Brielle: 11 - 2701

Capelle aan den IJssel: 63 - 12746

Dordrecht: 77 - 23014

Goeree-Overflakkee: 40 - 7924

Gorinchem: 29 - 7063

Hardinxveld-Giessendam: 15 - 4711

Hellevoetsluis: 32 - 6189

Hendrik-Ido-Ambacht: 21 - 6344

Hoeksche Waard: 99 - 15047

Krimpen aan den IJssel: 39 - 5998

Lansingerland: 64 - 11751

Maassluis: 24 - 5789

Molenlanden: 35 - 9863

Nissewaard: 69 - 14482

Papendrecht: 27 - 5908

Ridderkerk: 52 - 9122

Rotterdam: 452 - 127229

Schiedam: 28 - 14580

Sliedrecht: 20 - 5968

Vlaardingen: 45 - 13702

Westvoorne: 9 - 1967

Zwijndrecht: 32 - 8448

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. De cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGDs bestaat. Beide GGDs hebben een andere werkwijze voor het vaststellen van de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op de ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.