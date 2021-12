Ontwerper Inez maakt kleding van afgedankte voetbalshirts: 'Ajax en Feyenoord heb ik nog niet gecombineerd'

Inez Naomi Correa Alves is eigenaar van het Rotterdamse bedrijf Versatile Forever. Voor haar tweede collectie met de naam 'Support System', gebruikt de ontwerper ook voetbalsjaals. Niet zelden worden shirts en sjaals van verschillende clubs gecombineerd. De collectie staat voor saamhorigheid en steun bieden aan elkaar.

Het idee van nieuwe creaties uit voetbalkleding is twee jaar geleden ontstaan. "Het materiaal vind ik prachtig, maar het idee komt ook voort uit een bepaalde onvrede die ik zag in de mode. De mode is niet duurzaam, daar wilde ik een kleine verandering in brengen."

Suits, jurken en oversized truien zijn een deel van de nieuwe collectie. Dat er misschien voetbalsupporters zijn die kritiek hebben op de ontwerpen, sluit Correa Alves dan ook niet uit. "Dat kan ja, maar ik maak er nieuwe producten van."

Een trui uit de collectie 'Support System' | Foto: Rijnmond

'Kleurenspel'

Juist door het stevige materiaal van sportkleding is het volgens Correa Alves zeer geschikt om opnieuw te gebruiken. "Daarnaast vind ik de artworks heel mooi. Op het moment dat je die verknipt, ontstaat er een heel kleurenspel."

Wat de ontwerper vooral aanspreekt aan de voetbalshirts zijn de kleuren. "De stoffen zelf zijn bijzonder rijk en ik vind die logo's erg mooi. Die van Barcelona bijvoorbeeld, maar eigenlijk vind ik ze allemaal mooi. Of ik er ook een lelijk vind? Daar ik doe ik geen aanspraken over", lacht ze.

Als gevraagd wordt of ze al shirts van Ajax en Feyenoord gecombineerd heeft zegt ze: "Dat heb ik nog niet gedaan, maar er zit wel wat in de pijpleiding."

Nieuwe plannen

Komend jaar volgt er een nieuw duurzaamheidsproject voor Correa Alves. De ontwerper gaat samenwerken met de Bijenkorf. Het luxe warenhuis laat een groep ontwerpers, waaronder Correa Alves, nieuwe items maken van Bijenkorf-kleding die niet meer verkocht mag worden. "Een versatile-Bijenkorf collectie!"