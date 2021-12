Zorgen over vacatures en gebrek aan politieke ambitie tijdens Dag van de Haven

Het aantal vacatures in de Rotterdamse haven is gegroeid van 2.000 naar 8.000. En daarmee is het personeelstekort misschien wel een grotere zorg dan de ontwikkeling van de energietransitie, stelt topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam tijdens de Dag van de Haven. "Met de energietransitie zijn we na lang en veel praten inmiddels voortvarend aan de slag, maar voldoende haventalent vinden is een enorme uitdaging."

Ook wethouder Arjan van Gils (haven en financiën) zit erover in. "De energietransitie heeft voor de lange termijn misschien de grootste impact, maar het personeelstekort maakt de haven nu al kwetsbaar. Het is onverdraaglijk dat we 30.000 mensen met een uitkering hebben, maar ze niet weten te binden. Dat heeft te maken met imago, bereikbaarheid en opleidingen. En ik zie er niet direct een oplossing voor."

Vooral technisch personeel is nodig, op alle niveaus, zeker in een haven waar allerlei grote projecten op stapel staan of al concreet worden uitgevoerd. Castelein somt tien van deze projecten op: van de warmteleiding van de haven naar het Westland, het Porthos Project (afvang- en opslag van CO2) en de windenergieprojecten op zee, tot allerlei waterstofprojecten en de biobrandstoffabrieken van Neste en Shell.

"Het levert de samenleving 3 miljard euro op aan investeringen, het scheelt bijna 4 miljoen ton aan CO2-reductie en dat is dus goed voor het klimaat, de welvaart en het investeringsklimaat voor bedrijven," aldus Castelein. "We moeten blijven uitdragen hoe belangrijk de haven is voor de samenleving: voor de werkgelegenheid en de nationale economie."

CO2-uitstoot

De Rotterdamse haven heeft volgens de topman de afgelopen vijf jaar 27 procent minder CO2 uitgestoten, tegen 14 procent landelijk. "Ik ben daar blij mee, maar nog niet tevreden over. Wij ambiëren 55 procent reductie in 2030, maar daarvoor hebben we wel de steun van het kabinet nodig. Zo blijf ik het onbegrijpelijk vinden dat we na 2,5 jaar nog steeds met een stikstofprobleem zitten."

Ook wethouder Van Gils betreurt de traagheid van 'Den Haag'. Volgens hem was 2021 daardoor het jaar van 'net niet'. 'Alles stagneert', klinkt het somber. "Onduidelijkheid over verdeelsystemen en wetgeving, problemen rond stikstof en geluid: het is allemaal 'on hold' gezet bij afwezigheid van een kabinet. Daar heeft iedereen in Nederland last van, maar zeker een grote stad als Rotterdam. En zo'n lange formatie en de toeslagenaffaire hebben het vertrouwen in de politiek ook zeker geen goed gedaan."

Toon ambitie, kom met financiën en ga voortvarend aan de slag, deed Castelein alvast als oproep aan de nieuwe regering. "Voor je het weet vertrekken bedrijven en worden we uit de markt geprijsd. Wacht dus niet tot iedereen aan boord is, maar ga aan de slag met partijen die wel het verschil durven maken."

Tijdens het online debat, dat werd uitgezonden vanuit het Nieuwe Luxor, werd ook het Haventalent van het Jaar gekozen. De 24-jarige Margriet Geluk won de digitale stemming en mag een heel jaar 'slimme digiboys en digygirls' enthousiast maken voor de haven. Ze werkt bij binnenvaartcoorperatie NPRC en bedenkt daar zelf ook dataoplossingen voor de logistieke keten.