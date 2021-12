Zorgen bij ouders over vervroegde sluiting basisscholen: ‘Ik kan mij geen oppas veroorloven'

Larissa heeft vier kinderen, een dochter (9) en drie zoons (2, 3 en 6 jaar). Ze vindt het 'schandalig' dat dit besluit zo laat is genomen. "Ik heb amper tijd gehad om naar oplossingen te zoeken.”

Ze heeft een werkgever die met haar meedenkt, zegt ze. Daar is ze blij mee - Larissa mag vanuit huis werken - maar makkelijk is het niet. Larissa is voor haar werk de hele dag met mensen aan het bellen, en dat is lastig met opeens vier kinderen op de achtergrond erbij. “Ik kan mij moeilijk concentreren met zoveel geluid.”

'Noodgedwongen thuis'

Marleen (35), werkzaam in de thuiszorg, zit ook met de handen in het haar. Ze is een alleenstaande moeder van twee jongens (6 en 9 jaar). Marleen had verwacht dat de basisscholen eerder zouden sluiten, maar de buitenschoolse opvang niet. "Ik zit hierdoor noodgedwongen thuis."

De werkgever van Marleen zegt namelijk dat ze gewoon kan komen werken omdat haar kinderen niet ziek zijn. “Dus als ik mij ‘ziek meldt’ omdat mijn kinderen thuiszitten, kost mij dat vakantiedagen.”

Opvang

Omdat de maatregel zo kort van tevoren is aangekondigd, wordt de scholen gevraagd opvang te regelen voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Omdat dit maandag misschien nog niet geregeld is, mogen scholen die dag nog open blijven.

Dat zou dé uitkomst zijn voor Marleen, maar ze moet eerst nog maar zien of de school van haar kinderen dit ook kan regelen. “Ik hoop het, want anders zijn mensen met een cruciaal beroep zoals ik de sjaak. Ik kan namelijk geen eigen opvang regelen. Ik werk hard, maar een oppas kan ik mij niet veroorloven."

Ondertussen zoekt Larissa, ondanks dat haar weinig tijd is gegeven, door naar mogelijkheden om werk en privé beter te kunnen combineren. "Ik probeer ervoor te zorgen dat ik de avonddiensten kan werken. Voor mij is dat fijner met bellen en mijn man kan zo overdag blijven werken. Ook heb ik hulp gevraagd aan familie", zegt ze.

Opa en oma vragen

Larissa en Marleen zijn niet de enige ouders die zich zorgen maken over de opvang van hun kinderen. Op de oproep van Rijnmond waarin we ouders vragen hoe zij dit gaan doen, klinken soortgelijke geluiden. "Het blijft lastig. Ik werk zelf in het onderwijs en moet kinderen opvangen van ouders in een cruciaal beroep, maar heb zelf ook een kind thuis. Dan toch opa en oma maar vragen", zegt Lydia.

Maar of opa en oma dit ook willen, is nog maar de vraag. "Ik vind het wel heel makkelijk gezegd dat de kinderen naar opa en oma kunnen gaan. Ik heb ook kleinkinderen, en als de nood aan de man is passen wij ook op, maar wij werken ook nog. Ik vind dat het kabinet maar met extra maatregelen moet komen", zegt Thea.

Toch zijn er ook ouders die zich niet zoveel zorgen maken, zoals Esmee. "Hier is het gelukkig nooit een probleem geweest. Ik werk in de zorg en heb het dan zo geregeld dat de vader overdag werkt en ik in de avond. Maar ik snap dat veel ouders met hun handen in het haar zitten. Een ding scheelt: het is gelukkig maar een weekje."

Rijnmond ging ook langs bij basisschool De Vlinder in Rotterdam. Ook daar waren gemengde reacties van leraren en ouders op de vervroegde schoolsluiting: