In deze 18 straten moet je straks 30 kilometer per uur rijden

Rotterdam wil vanaf 2023 de maximumsnelheid in een deel van de stad verlagen naar 30 kilometer per uur. Om dat doel te halen wordt nu al begonnen met voorbereidingswerkzaamheden.

De gemeente heeft met het programma Rotterdam Veilig Vooruit een overzicht gemaakt van verkeersonveilige locaties. Daaruit blijkt dat 80 procent van de letselongevallen in de stad gebeuren op wegen waar je 50 kilometer per uur mag rijden. Daarnaast zou de overlevingskans op wegen waar je 30 kilometer per uur mag rijden 90 procent hoger zijn.

Iets meer dan de helft (55 procent) van het Rotterdamse wegennet heeft in 2021 een snelheid lager dan 50 kilometer per uur. Op de Wilhelminakade, Otto Reuchlinweg, Polderlaan, Groene Hilledijk, G.J. Jonghweg, het oostelijke deel van het Scheepsvaartkwartier en straten in de buurt van Oudeland is de snelheid het afgelopen jaar al teruggebracht naar 30 kilometer per uur.

Andere wegen moeten eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat de snelheid ook daar naar beneden kan. Zo moet rekening worden gehouden met aanrijtijden van nood- en hulpdiensten en het openbaar vervoer.

In 2023 moeten er landelijke kaders komen voor de norm van 30 kilometer per uur in de stad. Tot die tijd zet Rotterdam alvast in op deze 18 straten: