Excelsior Maassluis geeft met bekerstunt goede voorbeeld voor andere vier regioclubs

Excelsior Maassluis heeft voor een enorme stunt gezorgd in het KNVB-bekertoernooi door FC Emmen uit te schakelen. Invaller Bram Wennekers maakte tien minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. "We hebben gevochten als leeuwen", zei trainer Dogan Corneille na afloop.

FC Emmen, de nummer 3 van de Keuken Kampioen Divisie, had weliswaar meer balbezit, maar naarmate de tweede helft vorderde kreeg Excelsior Maassluis steeds meer grip op de wedstrijd. Nino van de Beemt zette met een geweldige pass Bram Wennekers vrij voor het doel en de invaller faalde niet. Door die treffer zit de club uit de Tweede Divisie bij de laatste zestien ploegen in het bekertoernooi.

"We hebben gevochten als leeuwen", zei Dogan Corneille na afloop tegen de collega's van ESPN. "We gaan door in de beker én we mogen in de avonduren door blijven trainen." Voor andere amateurclubs die niet meer actief zijn in het bekertoernooi waar ook profclubs aan deelnemen geldt dit namelijk niet. "En we willen natuurlijk Europees voetbal halen", grapt hij.

Doelman Jean-Paul van Leeuwen keepte een foutloze wedstrijd en heeft niet echt een voorkeur voor een volgende tegenstander. "Het liefst in een vol stadion. En als ik moet kiezen, schakel ik liever Ajax uit dan Feyenoord."

Woensdag bekeravond

De overwinning van Excelsior Maassluis kan een mooie voorbode zijn voor nog vier clubs uit onze regio, die allemaal woensdag in actie komen. Om 18 uur is het FC Twente-Feyenoord en Vitesse-Sparta. Twee uur later trapt Excelsior in eigen huis af tegen FC Groningen en om 21.00 uur zijn de amateurs van Barendrecht van plan om het in eigen huis regelmatig falende Ajax pootje te lichten.

Vanaf 17 uur is er ruim aandacht voor het bekervoetbal in een extra Radio Rijnmond Sport. Dennis van Eersel, Sinclair Bischop, Sander Verrips en Philip van Es zijn de verslaggevers, Bart Nolles is de presentator.