Burgemeester sluit Poolse supermarkt in Vlaardingen op verdenking van belastingontduiking

De winkel moet in ieder geval drie maanden dicht | Foto: AS Media

De winkel werd gecontroleerd omdat er meerdere meldingen van overlast over waren binnengekomen. Behalve de accijnsvrije producten werden ook een gestolen paspoort en zestig Poolse Viagra-pillen gevonden. Daarnaast bleek de supermarkt sterke alcoholische drank te verkopen zonder daar een vergunning voor te hebben.

Controleurs vonden in de supermarkt bijna 6000 sigaretten, 46 flessen sterke alcoholische drank en 19 pakjes waterpijptabak waarover geen accijns werd afgedragen.

Bij de controle waren medewerkers aanwezig van onder meer de politie, douane de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de gemeente. De drank, sigaretten, pillen en tabak zijn in beslag genomen. Ook heeft de supermarkt een boete gekregen voor het verkopen van producten over de houdbaarheidsdatum. Om welke winkel het gaat, heeft de gemeente niet bekendgemaakt.

Hockeystick achter de toonbank

Behalve de inmiddels gesloten zaak zijn nog vier andere Vlaardingse supermarkten gecontroleerd. Bij twee was alles in orde, maar in twee andere winkels werden ook overtredingen geconstateerd. Zo werden in een van beide winkels ook Viagra-pillen gevonden. Ook bleek er een hockeystick achter de toonbank te liggen. Deze winkel kwam er met een schriftelijke waarschuwing vanaf.

Een derde supermarkt krijgt een boete voor roken in het magazijn en voor slechte hygiëne. De NVWA gaat die winkel binnenkort opnieuw controleren. Als de problemen dan niet zijn opgelost, kan de zaak alsnog worden gesloten.