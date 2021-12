Groothandel zucht: hoe lang is het glas nog halfvol?

Slecht nieuws voor de horeca: de avondlockdown blijft zeker nog tot half januari gelden. Niet alleen voor cafés en restaurant is dat een drama, ook de horecagroothandel heeft hier zwaar onder te lijden. Als zaken dicht blijven heeft dat ook gevolgen verderop in de keten, zoals bij het Rotterdamse familiebedrijf Groothandel Zegro.

Zegro bestaat inmiddels bijna vijftig jaar en is drie generaties oud, vertelt directeur Búlent Sel. "Het eerste wat we aan ons personeel hebben duidelijk gemaakt is dat er geen reden tot paniek is. We hebben vorig jaar met elkaar een groot offer moeten brengen door collega's te ontslaan waardoor we ook deze klap kunnen opvangen."

Het is een stuk stiller in de Zegro zelf. Normaal zou je over de koppen kunnen lopen zo kort voor de feestdagen. "Veel ondernemers hebben drie weken geleden al besloten om al dan niet volledig hun zaken te sluiten. Daar komen er nu nog meer bij"

'De rek is eruit'

Twintig maanden lang is de branche al aan het omdenken en kwamen de ondernemers met creatieve oplossingen, zoals maaltijden in boxen voor thuis en wandelingen langs horeca. "Daar zie je nu wel een verandering. Ondernemers zijn moe en de rek is er uit. Ze beperken zich tot de daghoreca of sluiten hun tent. Ook het aantal take-away-opties is afgenomen."

Als klap op de vuurpijl kunnen particulieren dit jaar niet hun inkopen doen bij de groothandel. "Vorig jaar mochten ook particulieren winkelen in onze winkels. Toen was er een vorm van schaarste bij de supermarkten door het hamstergedrag. Dat is dit jaar niet het geval en dus kunnen we ook niet open zijn voor particulieren. We moeten echt roeien met de riemen die we hebben."

De onzekerheid is de zekerheid, het glas blijft half vol. "Stoppen is geen optie. Op korte termijn maak ik me zorgen en op de lange termijn denk ik dat het ooit wel goed komt, Geen idee op welke manier."