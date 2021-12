Tijdelijk theater op de Keileweg voor toneelspektakel over Tweede Wereldoorlog

Het stuk '40-45' gaat over het verhaal van twee broers in de Tweede Wereldoorlog. De theatervoorstelling wordt ook al in België opgevoerd, waar 750 duizend bezoekers op af kwamen. De musical wordt daar geproduceerd door Studio100, de maatschappij achter kijkcijferkanonnen Samson en Gert, en K3. De initiatiefnemer en Studio100 zijn ervan overtuigd dat de voorstelling ook in Nederland zal aanslaan.

In de Rotterdamse versie gaat het over twee broers die na het bombardement van Rotterdam 'beide de andere kant van de strijd zoeken'.

De gemeente Rotterdam ziet het voorstel wel zitten. In oktober is al een intentieverklaring getekend tussen de betrokken partijen. Ambtenaren van de gemeente hebben meegezocht naar een locatie. Daarbij kwamen de partijen uit bij de locatie aan de Keileweg in het Vierhavengebied.

Een theater past voorlopig niet in de plannen voor het gebied rondom de Keileweg, maar de gemeente Rotterdam wil er alles aan doen om de plannen toch door te laten gaan. Daarbij geeft de gemeente wel aan dat het gaat om een 'uitgebreide procedure'.