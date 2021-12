Taakstraffen gevraagd voor geweld van Feyenoordsupporters bij het Hiltonhotel

Justitie heeft taakstraffen tot honderd uur geëist tegen een groep Feyenoordsupporters voor geweld bij het Hiltonhotel in Rotterdam. In november 2019 was een confrontatie met supporters van het Schotse Glasgow Rangers die in het restaurant van het hotel zaten.

Die avond is de Europese wedstrijd tussen Feyenoord en Glasgow Rangers gespeeld. Een Schotse supporter was de eerste die een stoel gooide. Daarop begonnen de Feyenoordfans te gooien met stoelen, tafels en een bloembak. Er zijn ruiten gesneuveld en het terras is vernield. Het Hiltonhotel heeft een schadeclaim van 16 duizend euro ingediend.

De verdachten zijn herkend op camerabeelden. Zij zijn met name aangewezen door politiemensen van de zogeheten voetbaleenheid, die de harde kern al jarenlang volgt. Vier van de zes supporters hebben ontkend. Twee hebben bekend dat zij aanwezig waren, maar zij zouden geen geweld hebben gebruikt. “Ik stond erbij en keek ernaar”.

Advocaten vinden de ‘stills’ die zijn gemaakt van de camerabeelden van te slechte kwaliteit. Ook wijzen zij erop dat er geen getuigen zijn die de verdachten herkennen.

Ook bij Rome-rellen

Een van de verdachten is eerder veroordeeld voor de rellen van Feyenoordsupporters in Rome in 2015. Hij kreeg toen een taakstraf van 200 uur. In de ‘Hiltonzaak’ zegt hij dat hij niet aanwezig was. “Ik heb mijn wilde jaren achter mij liggen”.

Een 24-jarige Rotterdammer zegt ook dat hij een ander leven is gaan leiden. “Ik heb twee kinderen, mijn relatie is gered en ik ben al zes maanden clean. Wat mij betreft loopt de behandeling bij Fivoor nog even door.” De man heeft veel geblowd, maar vertelde de rechter dat hij nu een stuk rustiger is. Hij zegt mogelijk ter plaatse slaande bewegingen te hebben gemaakt naar een Schotse supporter “maar ik heb niemand geraakt.”

Eerder is al een zevende verdachte veroordeeld voor zijn aandeel in het geweld bij het hotel. Hij kreeg een taakstraf van honderd uur. Dat was niet alleen voor het geweld maar ook voor bedreiging en belaging in een andere zaak.

De rechter in Rotterdam doet op 23 december uitspraak.