Zuid-Holland jaagt op grauwe ganzen

Het aantal ganzen in de provincie Zuid-Holland wordt de komende vijf jaren fors verminderd. Vooral de grauwe gans, en in mindere mate de Canadese gans, zal op verschillende manieren worden teruggedrongen. De ganzen brachten het afgelopen jaar 1,4 miljoen euro schade toe aan gewassen, heeft de provincie berekend.

Het aantal grauwe ganzen in Zuid-Holland is de afgelopen jaren gestegen naar 105 duizend. Volgens onderzoek zijn 35 duizend van het soort in Zuid-Holland genoeg om beperkt schadelijk voor land- en akkerbouw te zijn. De Canadese gans is veel minder in aantal, maar is agressief tegen andere vogels.

De ganzen zijn volgens het onderzoek in opdracht van de provincie niet alleen schadelijk voor de gewassen. Ze zorgen ook voor gevaar in het verkeer. Daarnaast kunnen ze ook voor gevaarlijke situaties zorgen rondom het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport.

Om de populatie terug te brengen worden tal van methodes toegepast. Zo worden ganzen verjaagd of worden de eieren op de nesten vernietigd om aanwas van het aantal ganzen te voorkomen. De uiterste methode is het vangen en doden van de dieren, ook worden ganzen afgeschoten. Vorig jaar werden 75 duizend ganzen gedood en op nesten werden 55 duizend eieren vernietigd.

De plannen van de provincie zijn in overleg met tal van organisaties gemaakt, waaronder Natuurmomenten en het Zuid-Hollands Landschap.