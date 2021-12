RET niet blij met 30 kilometer per uur-ambitie gemeente Rotterdam

De maximumsnelheid in een deel van Rotterdam moet omlaag en dat ziet de RET niet zitten. De plannen staan opgespannen voet "met de ambitie om het OV in de stad verder te verbeteren," laat de RET in schriftelijke reactie weten.

Op veel wegen in Rotterdam mag nu nog 50 kilometer per uur gereden worden, dat wordt 30 kilometer per uur in 2023 als het aan de gemeente ligt. Want: 80 procent van de verkeersongevallen gebeurt op 50 kilometer per uur-wegen en de overlevingskans bij een aanrijding als je 30 kilometer per uur rijdt is 90 procent hoger.

De RET moedigt maatregelen om verkeersveiligheid te bevorderen aan, maar denkt dat langzamer rijden grote gevolgen heeft voor het openbaar vervoer. Zo wordt "het OV minder snel en dus minder aantrekkelijk", gaat de vervoerder meer kosten maken en daardoor inkomsten missen. Ook vreest de vervoerder dat de 'modal shift' zal worden afgeremd: mensen zullen minder snel het OV kiezen en voor andere vervoersmethoden gaan.

De Rotterdamse vervoerder wil daarom dat de gemeente nadenkt over financiële compensatie en het OV vrijstelt van het snelheidslimiet - indien de verkeersveiligheid het mogelijk maakt. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de ambitie om het OV sneller te maken en moeten er maatregelen worden genomen om dit te bevorderen.

Regionale vervoerders GVB en HTM sluiten zich tevens aan bij de oproep van de RET.