LIVE: Vlot combinerend Feyenoord is beter dan FC Twente (0-0)

Feyenoord-spits Cyriel Dessers is aan de bal in het bekerduel met FC Twente | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Er staat een bomvolle bekeravond op het programma. Maar liefst vier regioclubs spelen in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker, waaronder het duel FC Twente-Feyenoord. Rijnmond is er natuurlijk bij.

De Rotterdammers spelen woensdagavond de generale repetitie voor De Klassieker van komende zondag tegen Ajax. Maar eerst wacht FC Twente, dat in de eredivisie met 28 punten op de vijfde plaats staat. Feyenoord heeft acht punten meer dan de ploeg uit Enschede en bevindt zich op de derde plek.

In Radio Rijnmond Sport hoef je niets te missen van FC Twente-Feyenoord. De wedstrijd begint al vroeg. Om 18:00 uur wordt er in de Grolsch Veste afgetrapt. Dennis van Eersel is de commentator bij deze wedstrijd. Bart Nolles presenteert de show, die al om 17:00 uur start. Radio Rijnmond Sport duurt tot en met 23:00 uur. We volgen ook de verrichtingen van Vitesse-Sparta, Excelsior-FC Groningen en Ajax-Barendrecht.

Luister vanaf 17:00 uur hieronder live mee naar Radio Rijnmond Sport:

We houden rondom FC Twente-Feyenoord ook een liveblog bij. Dat is hieronder te volgen.

LIVE: FC Twente - Feyenoord 0-0

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Jahanbakhsh, Dessers, Sinisterra