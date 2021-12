LIVE: B-keus Sparta komt tegen Vitesse brutaal op voorsprong (0-1)

Mario Engels is dichtbij de openingstreffer in de bekerwedstrijd van Sparta bij Vitesse | Foto: Orange Pictures

Vier regioclubs komen woensdagavond in actie in het bekertoernooi. Sparta is er één van. De Kasteelheren gaan om 18:00 uur op bezoek bij Vitesse, dat komend weekend ook de tegenstander is in de competitie.

Maduka Okoye keert naar alle waarschijnlijkheid terug in de wedstrijdselectie van Sparta. Trainer Henk Fraser hintte in aanloop naar het bekerduel wel op de nodige wijzigingen in de basiself, ook omdat Sparta kampt met 'hier en daar wat pijntjes'.

In Radio Rijnmond Sport hoef je niets te missen van Vitesse-Sparta. De wedstrijd begint om 18:00 uur. Het commentaar bij deze wedstrijd is van Philip van Es. Bart Nolles presenteert de show, die om 17:00 uur begint en duurt tot 23:00 uur. Tijdens de radio-uitzending is er uiteraard ook aandacht voor FC Twente-Feyenoord, Excelsior-FC Groningen en Ajax-Barendrecht.

Luister vanaf 17:00 uur hieronder live mee naar Radio Rijnmond Sport:

We houden rondom Vitesse-Sparta ook een liveblog bij. Dat is hieronder te volgen.

LIVE: Vitesse-Sparta 0-1

Opstelling Sparta: Coremans; Jans, Van Mullem, Heylen, Auassar, Meijers; Mijnans, Abels, Smeets; Van Crooij, Engels

33' Vito Van Crooij (pen.) 0-1