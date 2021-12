Oplichter uit Numansdorp kan het verduisterde geld niet terugbetalen

Tien jaar geleden is het geld verduisterd, maar nog altijd is er geen cent terugbetaald. Justitie wil een man uit Numansdorp daarom een tijdje laten brommen, maar de rechter vindt dat te gortig. De claim van een kwart miljoen blijft staan.

De inmiddels 61-jarige man uit Numansdorp beheerde in 2010 het geld van een bejaarde vrouw in zijn woonplaats. In haar testament stond dat het na haar dood moest worden overgeboekt naar het Rode Kruis, de Nederlandse Hartstichting en het Koningin Wilhelmina Fonds. Zij kwam erachter dat een deel van de toekomstige erfenis aan het verdampen was, in totaal 236.000 euro.

De civiele rechter oordeelde in 2013 dat het gehele geldbedrag moest worden teruggestort. De strafrechter stuurde de man in 2017 ook nog naar de cel voor negen maanden. Tegelijk werd een voorwaardelijke straf opgelegd van eveneens negen maanden. Een van de voorwaarden was het terugbetalen van het geld.

Goede doelen

Dat moest dan naar de drie goede doelen gaan, want de vrouw is inmiddels overleden. Woensdag vertelde de Numansdorper dat hij niet bij machte is om ook maar iets te betalen. "Ik heb niet eens een bankrekening. Mijn vrouw is kostwinner." Het verduisterde geld is opgegaan aan belastingen en facturen.

Justitie wilde alsnog de negen maanden cel die voorwaardelijk was opgelegd laten uitzitten. De advocaat van de verdachte verzette zich ertegen. "Dit is betalingsovermacht. Mijn cliënt tobt ook met zijn gezondheid. Bij zijn detentie heeft hij een rugaandoening opgelopen. Bovendien blijft het bedrag van 236.000 euro gewoon staan."

De rechter in Rotterdam ging daarin mee. De man hoeft niet terug in de cel. "U kunt simpelweg niet aan de voorwaarde voldoen." De vordering van de civiele rechter blijft daarom staan, maar het is maar de vraag of de goede doelen ooit iets van hun geld zullen terugzien.