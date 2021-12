Verdubbeling van het aantal opgepakte inklimmers ten opzichte van vorig jaar

In Vlaardingen zien ze zelfs een verdubbeling van het aantal illegale vreemdelingen ten opzichte van vorig jaar. Tot nu toe zijn daar 470 verdachten opgepakt, tegenover 227 vorig jaar. Ook bij Stena Line in Hoek van Holland (206 aanhoudingen) en Europoort (122) zien ze een stijging: vorig jaar ging het om 238 personen totaal, tegen 328 tot nu toe in 2021.

Overigens is het aantal opgepakte migranten dit jaar te vergelijken met eerdere jaren 2018 en 2019. Zo had Stena Lina in 2019 zelfs 500 inklimmers. De terminal in de Europoort lijkt nu wel populairder bij de gelukszoekers.

Vaak gaat het om kleine groepjes jonge mannen, die op en rond de terminals hangen en op een onbewaakt moment hun kans grijpen. Ze klimmen onder de vrachtwagens en proberen zo mee te liften op de wielassen van het voertuig. Assenliggers worden ze wel genoemd, deze migranten die op deze manier een beter leven zoeken in het Verenigd Koninkrijk.

Een enkele keer betreft het grotere groepen, soms hele families. Zo werden dinsdagavond tijdens een routinecontrole nog twintig migranten bij DFDS Seaways aangetroffen. Een van de speurhonden sloeg aan bij een trailer die midden op het terrein aan de Vulcaanweg stond. Na opening staarden veertig paar ogen de beveiliger aan.

Onder hen een paar kinderen, jonge mannen en vrouwen. De jongste inklimmer was 4 jaar, de oudste 83 jaar. Het komt niet vaak voor dat zulke jonge vreemdelingen op die manier de veerboot op proberen te komen. Meestal gaat om om twintigers en dertigers die denken dat ze in het Verenigd Koninkrijk makkelijker aan werk kunnen komen. Vaak volgen ze ook familie die al in Engeland woont.

Vooral oktober en november waren drukke maanden, vermoedelijk doordat het sneller donker is en de nachten langer. Niet alleen Albanezen en Afghanen waagden een poging, ook Marokkanen en Algerijnen denken dat het Verenigd Koninkrijk het beloofde land is.

De politie haalt inklimmers uit een vrachtwagen | Foto: Politie

Mensensmokkelaars

Soms zijn vrachtwagenchauffeurs betrokken bij de illegale overtocht. Ze worden betaald door de mensensmokkelaars, die de inklimmers duizenden euro's laten betalen voor de overtocht. Maar vaker weten de chauffeurs van niets. Zo klagen transporteurs over de schade die ze oplopen, doordat de doeken worden beschadigd en de inhoud van de trailer kapot kan gaan. Die schade is vaak niet verzekerd.

De politie voert samen met de marechaussee en de douane regelmatig controles uit, op en rond de ferryterminals, om het inklimmen te ontmoedigen. Ze gebruiken daarbij honden die afgaan op menselijke geuren. Wie wordt betrapt, wordt overgedragen aan de zeehavenpolitie en teruggestuurd naar het land van herkomst. Het weerhoudt de meeste inklimmers er niet van om later een nieuwe poging te wagen.