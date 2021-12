Online oppas, extra verlof of 's avonds werken: hoe gaan ouders de schoolsluiting volgende week opvangen?

Schooldirecteuren reageren gemengd op het besluit. Werkgevers krijgen te maken met werknemers die opeens voor hun kinderen moeten zorgen. Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen blijven scholen open als noodopvang.

Er zijn ouders die echt niet weten hoe ze volgende week de zorg voor hun kinderen moeten combineren met werk. Henriëtte Dekker is partner bij DVAN Advocaten in Rotterdam en gespecialiseerd in arbeidsrecht: “De werkgever kan strikt genomen zeggen ‘los het zelf maar op want het heeft te maken met een privésituatie’, maar het is geven en nemen”. Dekker raadt vooral aan om samen naar een oplossing te zoeken. “Roepen ‘ik kan niet werken want ik moet voor de kinderen zorgen’ gaat ook niet op, beide kanten moeten bewegen.”

De periode van een week waarom het nu gaat, is volgens de arbeidsrechtdeskundige te overzien. De werkgever en werknemer hebben beiden de situatie niet veroorzaakt. Het aanvragen van zorgverlof zou een optie kunnen zijn. “Maar niet voor de hele week”, zegt Dekker. “In de wet staat dat zorgverlof is om te zorgen ‘voor een persoon waarvoor zorg noodzakelijk is’, in de huidige situatie is er geen sprake van ziekte, maar misschien zou je het kunnen oprekken.”

Werkgever en werknemer moeten met elkaar verder, dus samen naar een oplossing zoeken is het best. Voor die ene week moet dat te doen zijn, denkt Dekker. “De werkgever kan toestaan dat mensen op andere tijden werken, de werknemer moet z’n best doen een oplossing te vinden.”

Bij oppascentrale Babysits is er sinds dinsdagavond een toename van het aantal ouders dat zich heeft gemeld op het platform. Het is volgens een woordvoerder nog te vroeg om te zeggen of er ook echt een stijgende vraag naar oppassen is. Ook ziet Babysits de prijs voor een oppas niet stijgen. "Dat zal waarschijnlijk ook niet gebeuren omdat veel oppassen die bij ons zijn aangemeld, heel graag aan de slag willen om ouders deze moeilijke periode door te helpen," verwacht de woordvoerder.

Online oppassen

Op de website geeft de oppascentrale nog de tip voor online oppassen: voor oppassen die toch graag willen helpen maar niet fysiek kunnen oppassen, werkt dit wellicht, schrijft Babysit. Als de ouder thuiswerkt dan kan de oppas misschien voor korte of langere tijd via beeldbellen contact houden met het kind. Ze kunnen kletsen, knutselen, dansjes oefenen of een spelletje spelen, tipt de website. Babysit raadt wel aan dat de ouder in hetzelfde huis als het kind is.

In januari van dit jaar is Rijnmond op bezoek geweest bij Tessa Vleugels uit Barendrecht. Dat was tijdens de vorige schoolsluiting waarbij er thuis les moest worden gevolgd.

De situatie is nu anders voor Vleugels. Haar oudste zit inmiddels op de middelbare school en kan dus gewoon naar school. De jongste zit in groep 7 en kijkt uit naar een extra week vakantie, laat ze lachend weten. De moeder maakt zich vooral zorgen om de sociale elementen van de maatregelen op de scholen. “Allerlei vieringen gaan niet door, dat vind ik een groot gemis”.

Kerstviering

Ze beseft dat ze vanuit een luxepositie praat wanneer ze zegt dat de week extra vakantie voor haar zoon geen probleem oplevert. “Hij kan nog zo lang naar school, die paar dagen loopt hij wel weer in.” En ondertussen krijgt Vleugels bericht van school: de aankomende dagen worden gebruikt om binnen de eigen bubbel het jaar op een mooie manier af te sluiten. "Super toch?", zegt Vleugels. "Ze doen een poging om de kerstafsluiting van volgende week alsnog deze week te bieden."

Doordat er geen thuisonderwijs gegeven hoeft te worden volgende week, zijn de gevolgen bij de Barendrechtse thuis niet zo groot. “Ik heb meer te doen met mensen met kleinere kinderen die dat moeten combineren met thuiswerken.”

Vakbond: extra verlof voor ouders

Vakbond FNV heeft het kabinet opgeroepen om ouders extra verlofdagen te bieden. Voor veel ouders zijn de verlofdagen inmiddels op en werkgevers zijn volgens de vakbond niet meer zo coulant als in het begin van de pandemie. Nederland is een van de weinige landen in Europa die ouders geen extra verlof of financiële ondersteuning heeft geboden tijdens eerdere sluiting van school en kinderopvang. Het zou de overheid sieren als ze ouders nu wél extra verlof biedt, vindt de FNV.