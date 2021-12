Huisartsenpost schiet Maasstad Ziekenhuis te hulp

De huisartsenpost die overdag open is in het Maasstad Ziekenhuis

Een snee in een vinger of gewoon misselijkheid; veel mensen weten niet naar welk 'zorgloket' ze moeten met dit soort lichte klachten. Daarom gaan ze maar naar de spoedeisende hulp. In coronatijd verstopt dat de zorg, want de vele echt acute gevallen belanden daar ook. Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft daarom een huisartsenpost geopend voor overdag.

''Voor een persoon zelf kan een snee als heel acuut voelen," vertelt Iris Keuvelaar, locatiemanager van de huisartsenpost van het Maasstad Ziekenhuis. Het probleem, mensen met niet-spoedeisende klachten de spoedeisende hulp bezoeken, speelt al langer geeft Keuvelaar aan. ''Maar door corona wordt hierdoor de druk op deze zorg te groot. Toen drie weken geleden code zwart een serieus scenario werd, hebben we daarom besloten om de huisartsenpost overdag open te gooien.'' Normaalgesproken is een huisartsenpost alleen in de avonduren en nacht open.

De zogenaamde DagHAP (Dag Huisartsenpost) helpt tussen de 10 en 20 personen per dag, allen mensen die met niet-spoedeisende klachten de eerste hulp binnen. ''Dat klinkt niet heel veel qua aantallen, maar elk persoon dat niet op de spoedeisende hulp terecht hoeft te komen zorgt voor een betere doorstroming van de zorg.'' De artsen op de DagHAP wijzen de patiënten er ook op dat zij in het vervolg bij eenzelfde soort klacht naar de huisarts moeten. ''We geven mensen zo ook advies waar ze het beste terechtkunnen.''

Bij het Maasstad Ziekenhuis zijn ze tevreden over de pilot. Zo lang de coronacrisis aanhoudt zal de DagHAP open blijven. ''We zijn aan het onderzoeken of een DagHAP ook werkt bij andere ziekenhuizen in de regio, want het is echt een oplossing om de zorg en met name die acute zorg te ontlasten'', aldus Keuvelaar.