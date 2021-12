Stunten amateurclub Barendrecht en periodekampioen Excelsior in de beker? Volg hun wedstrijden live op Radio Rijnmond

Niet alleen de Rotterdamse eredivisieclubs, maar ook eerstedivisionist Excelsior en derdedivisionist BVV Barendrecht komen woensdagavond in actie. Beide teams treffen in de TOTO KNVB Beker wel een ploeg op het hoogste niveau van Nederland: Excelsior ontvangt namelijk FC Groningen en Barendrecht wacht het zware uitduel met Ajax. Rijnmond volgt beide duels op de voet.

Ook als Feyenoord en Sparta nog niet klaar zijn met hun bekerwedstrijden, gaan we Excelsior-FC Groningen en Ajax-Barendrecht op de voet volgen. De Kralingers beginnen om 20:00 uur. De amateurs mogen om 21:00 uur aan de bak. Beide wedstrijden zijn dus live te volgen op Radio Rijnmond. Sinclair Bischop zorgt voor het radioverslag op Woudestein. Sander Verrips zit voor ons in de Johan Cruijff ArenA.

Luister hieronder live mee naar Radio Rijnmond Sport:

We houden beide duels ook bij in het onderstaande liveblog. Wil je meepraten over Excelsior-FC Groningen en Ajax-Barendrecht? Laat dan onder dit bericht een reactie achter.

Excelsior - FC Groningen (Aftrap 20:00 uur)

Opstelling Excelsior: n.n.b.

Ajax - Barendrecht (Aftrap 21:00 uur)

Opstelling Barendrecht: n.n.b.