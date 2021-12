B-keus Sparta komt tegen Vitesse verdienstelijk voor de dag, maar delft in slotfase toch het onderspit

Trainer Henk Fraser gaf een aantal reservespelers een kans tegen Vitesse. De meest verrassende naam bij Sparta was Jeremy van Mullem. De verdediger uit Vlaardingen, die vorig seizoen debuteerde in het laatste competitieduel tegen SC Heerenveen, begon voor het eerst in de basis. Ook onder meer Michaël Heylen, Aaron Meijers en Mario Engels mochten starten.

Ondanks het op papier verzwakte elftal verkocht Sparta de huid opvallend duur in Arnhem en kwam het na een halfuur terecht op voorsprong. Na een overtreding van Riechedly Bazoer op Mario Engels ging de bal op de stip. Een buitenkansje dat door Vito van Crooij werd benut. Sparta ging vervolgens brutaal op jacht naar een tweede treffer, maar zag Jeroen Houwen redden op pogingen van Laurent Jans en Mario Engels. Hoewel zijn afwerking zwak was, creëerde vooral Engels in de eerste helft meermaals gevaar.

Luister hieronder naar de openingsgoal van Vito van Crooij bij Vitesse-Sparta op Radio Rijnmond. De tekst gaat verder onder het fragment:

Een fikse domper voor de Kasteelheren was dan ook de gelijkmaker van Nicolai Baden Frederiksen, die net voor rust vanuit het niets een vrije trap binnenschoot waarop doelman Tim Coremans zich verkeek. Het eerste schot tussen de palen leverde de thuisploeg direct een doelpunt op.

Acrobatisch hoogstandje

In de tweede helft gebeurde er bar weinig. Vitesse drong langzaam aan en kreeg kansjes via Matus Bero, maar die mochten eigenlijk geen naam hebben. Uiteindelijk was het tien minuten voor tijd Frederiksen die het duel met een acrobatisch hoogstandje besliste. De spits wist de bal met een hakje achter zijn standbeen achter Coremans te werken.

Sparta, dat Vitesse zaterdag in de competitie opnieuw treft, kwam vervolgens nog één keer dichtbij de gelijkmaker. Lennart Thy kreeg de bal na een hectische situatie voor zijn voeten, maar schoot over. Bij de Spangenaren maakte Achraf Madi in de tweede helft zijn debuut.

Vitesse-Sparta 2-1 (1-1)

Opstelling Sparta: Coremans; Jans, Van Mullem, Heylen, Auassar (82') Beugelsdijk, Meijers (80' Pinto); Mijnans (73' Emegha), Abels, Smeets; Van Crooij (73' Thy), Engels (73' Madi)

33' Vito Van Crooij (penalty) 0-1

42' Nicolai Baden Frederiksen 1-1

79. Nicolai Baden Frederiksen 2-1