Trots loopt Feyenoorder Rinus door z'n woonplaats Amsterdam: 'Ze moeten met hun poten van m'n club afblijven'

"Hier hebben ze de beste babi pangang van Nederland." De verkleurde rode gordijnen zorgen ervoor dat we het Chinese specialiteitenrestaurant Wong Koen aan de Middenweg niet in volle glorie kunnen aanschouwen, maar Rinus Haneveer klinkt behoorlijk overtuigd. Met een zwaar Amsterdams dialect wijst hij de weg naar het appartement waar hij 76 jaar werd geboren. Insulindeweg 204 in Amsterdam-Oost.

Kleine Rinus was een vlugge vleugelaanvaller in de jeugd van Zeeburgia. Na een goede wedstrijd tegen Ajax werd hij uitgenodigd voor een proeftraining door Jany van der Veen, de ontdekker van onder andere Johan Cruijff. Vader Karel Haneveer was onverbiddelijk tegen z'n zoon. "Over m'n lijk. Jij gaat niet naar die klerezooi." Rinus had er alle begrip voor. Hoewel hij in zijn buurt een uitzondering was, was hij al op jonge leeftijd supporter van Feyenoord. "Net als m'n ouweheer."

Rinus' vader verbood zijn zoon om mee te trainen bij Ajax: 'Jij gaat niet naar die klerezooi.' Verhaal gaat verder onder de video:

Om met een Feyenoord-sjaal door z'n oude buurt te wandelen vindt Rinus net wat te link, zeker in de week voorafgaand aan de Klassieker. Wel draagt hij een horloge met de gouden F. Schoonzoon Ferry Ulrich heeft een polo van de Rotterdamse club aan. De geboren Arnhemmer is voor de liefde verhuisd naar Amsterdam en woont nu in Aalsmeer. Rinus: "Toen ik hoorde dat hij ook een Feyenoorder was, moest het wel goed zitten. Totdat ik hem zag."

Lachend vertelt Rinus dat hij als Feyenoorder altijd met z'n borst vooruit door de hoofdstad loopt. "Ook toen vriend Arne er nog niet was en het jarenlang slecht ging." Vroeger verzweeg hij nog wel eens voor welke club hij juichte. Zo was Rinus jarenlang lid van een biljartvereniging, die werd geleid door een bestuurslid van de F-Side. "Als die had geweten dat ik voor Feyenoord was, had hij mij bij m'n enkels opgepakt en naar beneden laten vallen. Dus ik heb het daar nooit verteld. Als Ajax verloor jammerde ik mee. Maar mijn gevoel van binnen was heerlijk."

Bij de biljartclub jammerde Rinus mee als Ajax verloor. 'Maar mijn gevoel van binnen was heerlijk.' Verhaal gaat verder onder de video:

Op 18-jarige leeftijd komt Rinus voor het eerst in De Kuip. Feyenoord-GVAV, de kampioenswedstrijd op 25 april 1965. Dertig jaar heeft hij een seizoenkaart gehad voor Vak N, tot hij halverwege de jaren '90 merkt dat de agressie toeneemt. "Het was mijn wereld niet meer. Toen ik eens fietste naar een Ajax-Feyenoord werd m'n achterligt met stenen eraf gegooid. En als uitsupporters door die tunnelbuis naar De Kuip liepen, leek het wel alsof er een burgeroorlog gaande was."

Ook zat zijn Amsterdamse accent hem steeds vaker in de weg. "Toen ik voor de negende keer een stadiontour volgde door De Kuip en wat zei tegen rondleider Kees werd ik uitgescholden door een man van 90 jaar. Hij zei: Jij hoort hier niet. Oprotten. Kees nam het voor mij op. Mond houden jij. Dit is een van de weinige goede Amsterdammers."

Hoewel zijn tongval anders doet vermoeden, heeft Rinus niet zoveel met Amsterdam. "Het interesseert mij geen moer. Het enige waar ik fanatiek in ben is in het steunen van Feyenoord. Ze moeten met hun poten van m'n club afblijven. En al helemaal van het stadion."

Mijmerend vertelt Rinus over de periode zonder uitvakken. Regelmatig zat hij tijdens de Klassieker als Feyenoorder in De Meer, op loopafstand van z'n ouderlijk huis. Zijn buurman was Bertus Hoogerman, de doelman van Ajax in de beginjaren '60. In de winter van 1964 keek Feyenoord al snel tegen een 2-0 achterstand aan. "Willen jullie een droppie? Anders vervelen jullie je zo. Dat zeiden die Ajacieden toen op de tribune. Maar toen Hans Venneker inviel, vijf keer scoorde en wij met 9-4 wonnen, begonnen die Rotterdammers natuurlijk te sarren."

Oudere supporters zullen de memorabele Klassieker herinneren als de wedstrijd, waarover Sjaak Swart na afloop zei dat Hoogerman de lenzen van z'n vrouw in had. Rinus: "Wij gingen toen regelmatig naar de cafetaria van Bertus om een patatje te halen. 'Bertus, heb je je lenzen wel in?' Lol maken met elkaar. Belachelijk hoe het nu gaat. Wat kan mij het nou schelen voor welke club je bent? Ik ben voor Feyenoord. Nou en? Als mijn club verliest, is het jammer. Ga je weer naar huis." Rinus vertelt het heel ontspannen. Maar als de verslaggever vervolgens stelt dat Steven Berghuis zondag geen hattrick moet scoren, verdwijnt de relativering direct. "Nee, die mag z'n been breken..."

Bekijk hier de volledige reportage met Feyenoorder Rinus in Amsterdam. Verhaal gaat verder onder de video:

Waar vroeger De Meer stond, staat nu een modern sportcomplex. Omringd door een park en dure nieuwbouwwoningen. Cabaretier Peter Heerschop steekt de straat over. "Ja, dat zie je in Rotterdam niet." In de stem van Rinus klinkt toch wat Amsterdams trots. Verder loopt hij niet vaak door het opgeknapte Betondorp, het stadsdeel waar Johan Cruijff opgroeide. Mopperend loopt Rinus met Ferry langs de levensgrote muurschildering van de Nederlandse nummer 14. "Ik heb toch liever dat ze mij met Coen Moulijn filmen", zegt Rinus tegen z'n schoonzoon zonder dat hij zich realiseert dat z'n zendermicrofoon het opneemt.

In dit gedeelte zijn de bruggen vernoemd naar legendarische Ajacieden, zoals Sjaak Swart, Piet Keizer en Johnny Rep. Ook is er een klein bruggetje vernoemd naar Rinus Michels. "Ja, het was ook maar een bescheiden trainertje. Michels mag de schoenveters van Ernst Happel niet eens vastmaken. In zijn tijd was er maar één architect en uitvoerder en dat was Cruijff. Happel was tactisch een fenomeen. Met een matig elftalletje won hij de Europa Cup. En later ook nog met HSV."

Rinus heeft geen hoge pet op van het 'bescheiden trainertje' Rinus Michels. Verhaal gaat verder onder de video:

Ondanks de bekernederlaag tegen FC Twente ziet Rinus de Klassieker met vertrouwen tegemoet. "We zijn de fitste ploeg van Nederland. Let maar op: we jagen Berghuis en consorten af, zodat ze niet weten waar ze het zoeken moeten." Rinus vertelt het met een vanzelfsprekendheid alsof het weleens regent in Schotland. "Dat is toch die Amsterdamse arrogantie hè? Ik verloochen mijn afkomst niet. Al blijf ik trotser op Feyenoord", besluit Rinus. "Das logisch."