Feyenoord kent een slechte generale repetitie voor De Klassieker en is klaar in de beker

De Rotterdammers begonnen goed en gretig aan het bekerduel met FC Twente. In de beginfase waren Cyriel Dessers en Alireza Jahanbakhsh gevaarlijk voor Feyenoord. Zo schoot de Iraniër aan de rechterkant van het strafschopgebied de bal op de paal.

In de eerste helft kreeg Feyenoord sowieso de meeste kansen. Na het halfuur waren er drie goede mogelijkheden om het openingsdoelpunt tegen FC Twente te maken. Lars Unnerstall was meermaals een sta-in-de-weg voor de Rotterdammers. De Duitse doelman van FC Twente zat er tweemaal goed bij toen Dessers en Lutsharel Geertruida, die Marcus Pedersen als rechtsback verving, konden uithalen.

Vlak voor de rust waren er nog twee mogelijkheden. De grootste kwam op naam van de thuisploeg. Michal Sadilek trapte een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied in de muur van Feyenoord, waarna Ramiz Zerrouki de rebound op de paal trapte. In de blessuretijd van de eerste helft kopte Gernot Trauner een hoekschop van Orkun Kökçü naast.

Weinig kansen in de tweede helft

In de tweede helft startte Feyenoord wederom sterk. Nu scoorden de Rotterdammers wel. Jahanbakhsh gaf de bal aan de rechterkant voor, waarna Dessers het eindstation was (0-1). Feyenoord kreeg met dit doelpunt waar het recht op had.

Luister hieronder naar de 0-1 bij FC Twente-Feyenoord. De tekst gaat verder onder het fragment:

Rond het uur was er weer reden om op te veren. Eerst trapte Michel Vlap voor FC Twente de bal net naast. Jahanbakhsh trapte een minuut later voor de tweede keer in dit duel op de paal. Maar na deze momenten viel er weinig te beleven in de Grolsch Veste. FC Twente kwam elf minuten voor tijd uit het niets op gelijke hoogte. Feyenoord weifelde in de defensie, waarna Giovanni Troupée gemakkelijk de 1-1 maakte. Via Orkun Kökçü kregen de Rotterdammers nog een goede mogelijkheid om het bekerduel binnen de reguliere speeltijd te beslissen. De middenvelder trapte een volley naast, waardoor een verlenging noodzakelijk was.

Unnerstall is niet te passeren

In het eerste gedeelte van de verlenging kreeg Kökçü direct een goede kans. De middenvelder van Feyenoord dribbelde gemakkelijk naar het zestienmetergebied van FC Twente. Unnerstall onderscheidde zich weer eens met een prima redding op het schot van de nummer 10 van de Rotterdammers. Halverwege de eerste helft van de verlenging redde de Duitse doelman weer knap. Nu pakte hij een schot van doelpuntenmaker Dessers.

Na de wissel van speelhelft ging Unnerstall verder met datgene waarmee hij gebleven was: ballen stoppen. In de 109e minuut tikte hij een schot van invaller Jens Toornstra namelijk naast. Aan de andere kant dook even later Manfred Ugalde plotseling voor het doel van Feyenoord op. Bijlow pareerde de poging van de aanvaller goed. Zes minuten voor tijd had de keeper van Feyenoord echter geen antwoord op een poging van de Costa Ricaan. Ugalde trapte helemaal vrij de 2-1 op het scorebord.

Mark Diemers en Dessers waren vervolgens nog het meest dichtbij op de gelijkmaker voor Feyenoord. Unnerstall kroonde zich weer eens met twee goede reddingen tot de man van de wedstrijd. Daarmee gaan de Rotterdammers met 120 minuten in de benen en een 2-1 bekernederlaag op voor De Klassieker tegen Ajax.

FC Twente - Feyenoord 2-1 (1-1, 0-0)

47' 0-1 Cyriel Dessers

79' 1-1 Giovanni Troupée

114' 2-1 Manfred Ugalde

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner (46' Pedersen), Senesi (116' Bannis), Malacia; Aursnes, Kökçü (116' Diemers), Til (85' Toornstra); Jahanbakhsh (76' Nelson), Dessers, Sinisterra (97' Linssen)