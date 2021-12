Politieonderzoek naar verband tussen beroving Persoonsstraat en zomerse schietpartijen Feijenoord

De politie onderzoekt of de gewapende beroving van een automobilist dinsdagavond iets te maken heeft met zeven schietpartijen eerder dit jaar in dezelfde buurt.

Het slachtoffer zat dinsdag in zijn auto die geparkeerd stond aan de Persoonsstraat. Twee overvallers van 20 en 21 jaar oud stapten bij hem in en dwongen hem onder dreiging van een vuurwapen zijn geld en telefoon af te staan.

Omdat de man zijn bedreigers vrij precies kon omschrijven, lukte het de politie vrij snel om ze in te rekenen. Op de vraag of het uit Weert afkomstige slachtoffer en de criminelen elkaar kenden, kan de politie geen uitspraken doen, aldus een woordvoerder van de politie.

In de zomer van 2021 werd de wijk achter de Hef in Feijenoord al zeven keer opgeschrikt door vuurwapengeweld waarbij onder meer woningen aan de Persoonsstraat en de Persoonsdam beschoten werden. De politie onderzoekt volgens de woordvoerder of er een verband is tussen de overval op de automobilist en de schietpartijen.