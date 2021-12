Politie vindt kelderbox vol zwaar vuurwerk in Rotterdamse woonwijk

De opslag bevond zich in de berging van een flatgebouw aan de Swiftstraat, midden in een woonwijk. Op foto's is te zien dat het om dozen vol Cobra's en shells (mortierbommen) gaat. Het is niet duidelijk hoe de politie erachter kwam dat de kelder vol met explosieven lag.

Politieonderzoek illegale vuurwerkhandel

Getuigen melden dat agenten spraken over een "handelshoeveelheid" vuurwerk. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een onderzoek loopt naar illegale vuurwerkhandel en dat ze geen informatie kan geven over deze zaak. Ook kon ze niet zeggen of de eigenaar van het vuurwerk en de kelderbox ingerekend is.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft het vuurwerk aan het begin van de avond afgevoerd. Het wordt in Duitsland vernietigd.