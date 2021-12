Rotterdamse partijen willen af van Rotterdam The Hague Airport: 'Maak er een stadspark en woonwijk van'

Het is niet de eerste keer dat gesproken wordt over het verdwijnen van de Rotterdamse luchthaven. Bewoners hebben eerder al een plan gemaakt om er een groot stadspark van te maken; het Rotterdam Central Park. GroenLinks-voorman Jesse Klaver heeft vorig jaar tijdens de campagne voor de landelijke verkiezingen gezegd het terrein van het vliegveld te willen gebruiken voor woningbouw. Zeker nu de woningnood zo groot is.

Jeroen Postma en Astrid Kockelkoren, beide raadsleden van GroenLinks in de Rotterdamse gemeenteraad, hebben de afgelopen maanden samen, met onder anderen de bewoners die met het plan voor een stadspark kwamen, gekeken wat concreet mogelijk is. Postma: “Dit gebied is zo groot als de Kop van Zuid en Katendrecht bij elkaar. Je kunt hier 10 duizend woningen kwijt. Daarmee vullen we een heel groot deel van het woningtekort in Rotterdam op.”

Maar ook het idee van het stadspark komt in de nieuwe plannen terug. In het midden van het terrein, waar nu de start- en landingsbaan ligt, komt een langgerekt park met water. Aan allebei de kanten van dat park komen in totaal zestien woonhoven. Verder zijn ook zorgvoorzieningen, winkels en horeca ingepland.

Start- en landingsbaan Rotterdam Airport | Foto: Rijnmond

Metro in vertrekhal

Het voorstel is nog maar een plan op hoofdlijnen. De eerste schetsen zijn gemaakt, maar voor een definitief ontwerp is het nog veel te vroeg. Wat de initiatiefnemers betreft kunnen de bedrijven rondom het vliegveld gewoon blijven. Zelfs voor de huidige gebouwen van het vliegveld zou nog ruimte zijn.

Astrid Kockelkoren, raadslid van GroenLinks in Rotterdam: “Het is heel mooi om bijvoorbeeld de verkeerstoren te behouden als een icoon in de nieuwe wijk. Je zou voor de aankomst- en vertrekhal ook kunnen denken aan een ruimte voor een bibliotheek. We roepen iedereen op om mee te denken.”

Ook moet de metro of een snelle tram een aftakking naar het gebied krijgen, vinden de plannenmakers. Postma: “Het zou toch prachtig zijn als je waar je nu de terminal in gaat, je straks naar beneden gaat voor de metrohalte.”

Vliegveld niet meer nodig

De plannenmakers vinden dat het vliegveld Rotterdam The Hague Airport veel te veel vakantievluchten heeft. Daarvoor heeft Rotterdam geen vliegveld nodig. Dat vliegverkeer kan net zo goed vanaf Schiphol vertrekken, is de gedachte.

Postma: "De belofte is altijd geweest dat dit een zakenvliegveld zou worden. Die belofte is nooit waargemaakt. Als je kijkt naar wat er opstijgt en landt op dit vliegveld is dat tachtig procent vakantievluchten."

Kantoor in de buurt van het vliegveld | Foto: Rijnmond

Verder wordt ook gewezen op de geluidsoverlast en de luchtvervuiling waar omwonenden mee te maken hebben. Dit gebied met een omvang van 220 hectare heeft volgens GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en ChristenUnie-SGP in de Rotterdamse gemeenteraad als woningbouwlocatie en stadspark meer voordelen.

Maar hoe zit het dan met de zakenvluchten die er nu vertrekken? Volgens raadslid Postma is de internationale trein een goed alternatief. “We hebben nu al een snelle verbinding met Parijs en Londen. Twee belangrijke steden voor zakenvluchten. We voorzien dat in de toekomst er veel meer investeringen komen in internationale treinen naar andere delen van Frankrijk en Duitsland. Dus die korte vluchten van 750 tot 1000 kilometer gaan in de toekomst gewoon heel goed, snel en comfortabel met de trein."

Onderzoek haalbaarheid

De gemeente kan dat besluit niet zomaar zelf nemen. Daar zijn ook andere partijen voor nodig zoals het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de eigenaar, luchthaven Schiphol. Met Schiphol is er in het verleden al eens over gesproken. Maar die was geen voorstander. “Wij pakken de handschoen op en nemen onze verantwoordelijkheid omdat onze bewoners overlast ervaren. Het is ook onze stad die ervan profiteert als we er een groene stadswijk van maken”, aldus Jeroen Postma.

De initiatiefnemers van dit plan willen nu dat de gemeente serieus kijkt of dit plan haalbaar is en wat de effecten zijn voor de stad. Zo’n kosten- en batenanalyse van de transformatie in een groene woonwijk is tot nu toe niet eerder gemaakt.