Excelsior en Barendrecht verlaten bekertoernooi met opgeheven hoofd

De Kralingers kwamen halverwege de eerste helft op voorsprong door een goed doelpunt. Na een goede actie gaf aanvoerder Redouan El Yaakoubi de bal voor, die vervolgens door Reuven Niemeijer werd binnengekopt (1-0). Excelsior ging echter niet met een voorsprong de rust in. FC Groningen maakte in de blessuretijd namelijk nog gelijk. Cyril Ngonge draaide zich vrij en trapte de 1-1 in het doel.

Ook in de tweede helft was Excelsior zeker niet minder dan FC Groningen. Even leek het erop dat de Kralingers zelfs in de reguliere speeltijd de overwinning over de streep zouden trekken. Twintig minuten voor tijd ramde Julian Baas de 2-1 in het doel. Vijf minuten voor tijd kreeg Excelsior echter een penalty tegen. Rotterdammer Mo El Hankouri trapte FC Groningen vanaf de stip weer naast de Kralingers (2-2). Diep in de blessuretijd bibberde Excelsior nog bij een hard schot van Jørgen Strand Larsen. Doelman Stijn van Gassel hield zijn ploeg op de been met een knappe redding.

Kijk hieronder naar het interview met Excelsior-doelpuntenmaker Julian Baas. De tekst gaat verder onder de video:

In de verlenging bezweek Excelsior dan toch. Dat gebeurde met twee doelpunten in de tweede helft van de verlenging. FC Groningen pakte in de 111e minuut de voorsprong via Jørgen Strand Larsen, die het eindstation was na een goede actie van Tomas Suslov aan de rechterkant (2-3). Enkele minuten later besliste de Noor het duel met de 2-4, al leek daar een overtreding op Van Gassel vooraf te gaan.

Excelsior - FC Groningen 2-4 (2-2, 1-1)

23' 1-0 Reuven Niemeijer

45' 1-1 Cyril Ngonge

70' 2-1 Julian Baas

85' 2-2 Mo El Hankouri

111' 2-3 Jørgen Strand Larsen

115' 2-4 Jørgen Strand Larsen

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Vlasenko, El Yaakoubi, Aberkane (113' Eyongo); Chacón, Eijgenraam, Wieffer (113' Duku); Baas (70' Driouech); Niemeijer (77' Ormonde-Ottewill), Dallinga

Barendrecht verliest van Ajax, maar houdt schade zeer beperkt

Het achtste wereldwonder zat er woensdagavond niet in voor Barendrecht, maar de derdedivisionist verliet de ArenA desondanks met opgeheven hoofd. De nederlaag tegen Ajax bleef beperkt tot 4-0.

Na twee minuten kreeg Barendrecht zowaar een grote kans. Een schot van Ugur Altintas werd echter geblokt door Davy Klaassen. De Amsterdammers trokken het duel vervolgens rap naar zich toe, resulterend in doelpunten van Kenneth Taylor en Danilo Pereira. Laatstgenoemde deed dat vanaf de strafschopstip. Via Joey Jongman en Danny Monster was Barendrecht op slag van rust nog wel dichtbij de aansluitingstreffer, maar beide pogingen gingen net voorbij aan het doel van André Onana.

In het tweede bedrijf maakte Danilo Pereira er al vroeg 3-0 van. Dat leek lange tijd ook de eindstand te worden, totdat Max van Dijk in de slotfase nog een overtreding beging. Kristian Hlynsson maakte er ook nog 4-0 van.

Ajax - Barendrecht 4-0 (2-0)

10' 1-0 Kenneth Taylor

12' 2-0 Danilo Pereira (penalty)

49' 3-0 Danilo Pereira

89' 4-0 Kristian Hlynsson (penalty)

Opstelling Barendrecht: Verkerk; Eekman (84' Rieken), Husen (70' Renwarin), Van Dijk, Cornet; Vorthoren, Monster, Jongman; Van der Stoep (53' Deprez), Altintas (70' Rosina) Bakour (84' De Lange)