Ondanks nederlaag geeft Fraser complimenten aan reserveploeg Sparta: 'Van tevoren niet verwacht dat ze het zo goed zouden doen'

Fraser wijzigde zijn elftal op liefst zeven plekken. "In z'n totaliteit mag ik niet ontevreden zijn over de heren die vandaag moesten beginnen", vond de oefenmeester. "Het individu geeft invulling aan het systeem. Daarin moet ik ze een compliment maken, want vandaag hebben ze het in een 5-3-2 systeem uitstekend gedaan. Van tevoren had ik eerlijk gezegd niet verwacht dat ze het zo goed zouden doen. Dat geeft een goed gevoel, ondanks de teleurstelling."

De reden dat Fraser koos voor de nodige wijzigingen, had voor een deel te maken met pijntjes waar spelers mee kampten, zo vertelde hij. "Als de nood aan de man is, moet ik ook anderen opstellen. Nu weet ik gewoon dat het heel dichtbij elkaar ligt." Fraser hoopt ook dat de spelers die woensdagavond in actie kwamen dat beseffen. "Ik geloof wel in ze, maar zij moeten ook geloven in zichzelf. Als er iets is wat me een beetje over de teleurstelling heen zal helpen, dan is dat het."

De trainer lichtte één speler in het bijzonder uit: Jeremy van Mullem. Fraser was te spreken over de Vlaardinger, die zijn basisdebuut maakte voor Sparta. "Mooie voetballer, mooie jongen, mooie uitstraling", is Fraser lovend over de 22-jarige verdediger die zijn wedstrijden normaliter afwerkt in Jong Sparta. "Hij heeft het absoluut naar behoren ingevuld en kwam heel erg degelijk over."

Zaken prima op orde

Sparta had de zaken in de eerste helft prima voor elkaar, zag ook Fraser. Dankzij een benutte strafschop van Vito van Crooij kwamen de Spangenaren na een halfuur op voorsprong. "In de omschakeling hadden we nog een aantal momenten waar we misschien meer uit hadden kunnen halen", stelde Fraser. "De kans op 2-0 was ook best aanwezig, hadden wij het gevoel. En dan is die zwabbergoal wel een tegenvaller", verwijst de trainer naar de rake vrije trap van Nicolai Baden Frederiksen, die op slag van rust de gelijkmaker op het bord zette.

Diezelfde Frederiksen scoorde tien minuten voor tijd ook de winnende 2-1 voor Vitesse. "Hij maakt 'm mooi af", sprak Fraser met gevoel voor understatement, al vond de oefenmeester ook dat er meer had kunnen worden gedaan om de goal te voorkomen. "Maar zij hebben natuurlijk wel kwaliteit. Door een aantal momentjes verlies je de wedstrijd, dat is altijd zonde."

Herhaling

Wat dat betreft kan Fraser het competitieduel van komend weekend tegen dezelfde tegenstander, dat wordt gespeeld op Het Kasteel, met enig vertrouwen tegemoet zien. De voorbereiding op dat duel zal in ieder geval niet veel verschillen van de voorbereiding op het bekertreffen in Arnhem.

"We gaan in herhaling vallen wat het laten zien van beelden betreft, maar we gaan ook de beelden van deze wedstrijd terughalen en kijken wat we mogelijk kunnen voorkomen", vertelt Fraser. "Eén ding is voor mij duidelijk, zoals je vandaag hebt gezien: er was strijd, er was passie, er was beleving. We hebben ons gehouden aan het plan. Wat ze vandaag hebben gebracht, moeten ze thuis nog iets meer brengen. Daar geloof ik wel in. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we allemaal."