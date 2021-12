Slot ziet snelste weg naar Europees voetbal afgesneden worden in Enschede: 'We waren ons er erg van bewust dat dit een belangrijke was'

Slot neemt het bekertoernooi uiterst serieus, ook als de tegenstander over een paar dagen Ajax heet. "We hebben getracht deze wedstrijd te winnen omdat dit voor ons, voor Twente en voor iedere ploeg een geweldig belangrijke competitie is", vertelt de oefenmeester na afloop.

Extra zuur was het dan ook dat Feyenoord er niet in slaagde Twente van zich af te schudden. "Als de loting je een beetje gunstig gezind is, kun je vrij makkelijk richting een finaleplaats komen. Het winnen van die finale levert een mooi ticket op voor Europees voetbal. We waren ons er heel erg van bewust dat dit een hele belangrijke was, want je gaat er niet vanuit dat - áls je doorkomt - je in de volgende ronde weer zo'n zware loting hebt. Daarom is het extra teleurstellend dat wij er niet meer in zitten en Twente wel."

Fysieke aspect

In de rust van de verlenging moesten meerdere Feyenoorders worden opgelapt, al was dat volgens Slot niet iets wat extra aandacht verdiende. "Als je 120 minuten voetbalt en je kijkt naar beide kanten, dan zie je dat bijna iedereen ligt en behandeling nodig heeft. Dat is pittig. Volgens mij hebben beide teams tot de laatste seconde heel hard gevochten."

Heel veel zorgen maakt Slot zich met het oog op het duel met Ajax over het fysieke aspect niet. "Voor ons is het niet voor het eerst dat we maar een paar dagen rust hebben. Wel voor het eerst na 120 minuten, maar ik denk dat de wedstrijd tegen Ajax best veel energie geeft. Als je het dan niet uit het fysieke haalt, dan haal je het maar uit het mentale."

Zorgen over Trauner

Over wie Slot zich in aanloop naar het treffen met Ajax wel zorgen maakt, is Gernot Trauner. De Oostenrijker moest de strijd in de Grolsch Veste al na 45 minuten staken. De kans is aannemelijk dat de verdediger het duel met Ajax aan zich voorbij moet laten gaan, al hield Slot nog een klein beetje hoop voor zondag. "Hij voelde al iets vlak voordat hij schoot, maar na dat moment nog meer. Toen de dokter in de rust naar me toe kwam en zei dat hij eruit moest, was ik wel verbaasd. Als je voelt dat er iets gebeurt gedurende de wedstrijd, dan vraag je een wissel aan. Dat geeft me dan nog enige hoop. Maar in zijn geval is het nu wel máár drie dagen. Trauner is een heel groot vraagteken."

Slot geeft aan dat de bekernederlaag nog wel even zal nadreunen, maar de knop zal met het oog op de Klassieker snel weer om moeten. "Dit is iets waar je straks tijdens de lange busreis over gaat nadenken", zegt Slot. "Maar morgen zijn we vrij, vrijdag starten we weer. Dan is het natuurlijk wel heel fijn dat er een fantastische wedstrijd voor ons op het programma staat."