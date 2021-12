Het weer van vandaag: bewolkt, maar wel droog

Vandaag hebben we opnieuw te maken met veel bewolking en blijft het overal droog. Heel lokaal zou even een glimp van de zon te zien kunnen zijn. Het wordt vrij zacht vandaag met een temperatuur rond de 10 graden. Wind staat er vandaag niet of nauwelijks uit een westelijke richting. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels bewolkt en overal droog. De temperatuur zakt nauwelijks naar een graad of 8. Waaien doet het vrijwel niet uit het westen.

Morgen zijn we de bewolking nog niet kwijt en hebben we eenzelfde weertype als vandaag. Er is veel bewolking, het blijft overal droog en met 10 graden is het opnieuw vrij zacht. Ook de wind houdt zich rustig en waait hooguit zwak uit een naar noord gedraaide richting.

Bewolkt en vrijwel overal droog. In eerste instantie is het nog vrij zacht, maar vanaf maandag wordt het geleidelijk kouder met kans op lichte vorst in de nacht. Ook de zon krijgt dan weer meer ruimte.

Tussen 11 en 20 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 7,0 graden en de minimumtemperatuur 1,7 graden. Er valt gemiddeld 25,3 mm neerslag.