Waarom het altijd aan het rommelen is in de metaalsector

Op een parkeerterrein in Alblasserdam staat er donderdagochtend een flinke rij auto's. De bestuurders wachten geduldig op hun beurt om zich aan te kunnen melden voor de staking. Daarna gaat de reis weer terug naar huis, want vanwege corona kunnen de stakers niet met z'n allen bij elkaar staan. "Er worden hier zo'n 300 mensen verwacht", vertelt Herman Bouwman, die ook staakt vandaag. "We willen een nieuwe cao", legt hij uit. "De oude is afgelopen en de onderhandelingen zitten muurvast."

FNV-bestuurder Jan Meeder legt uit dat er al vanaf 15 november actie gevoerd wordt in de Metaal & Techniek, wat overigens ook weer iets anders is dan Metalektro (het vroegere grootmetaal). Voor beide sectoren gelden andere cao's, die op andere momenten aflopen en andere acties vereisen. "We willen loonsverhoging en betere arbeidsvoorwaarden", zegt Bouwman. "We moeten de koopkracht bijhouden: als je vorig jaar een kratje bier kocht zaten er 24 flesjes in en nu heb je voor hetzelfde geld een flesje minder."

De cao-onderhandelingen zitten een patstelling: "Die onderhandelingen duren nu al anderhalve maand. Er is vijf keer een gesprek geweest, maar nog steeds geen cao. We voeren actie door het hele land en dit is de derde actie hier." Het ziet er voorlopig ook niet uit alsof deze staking de laatste is: "We plannen voor januari en zelfs februari al stakingen", zegt Meeder.

Het lijkt alsof er aan de lopende band gestaakt wordt in de metaalsector. Enerzijds omdat Metalektro en Metaal & Techniek elkaar af lijken te wisselen: "Het is nu twee jaar geleden dat de kleinmetaalsector gestaakt heeft", weet Meeder van FNV. Grootmetaal heeft in juli van dit jaar nog gestaakt.

Eerst staken, dan praten

Anderzijds heeft het volgens hoogleraar Arbeidsrecht Ruben Houweling ook met de sector zelf te maken. "Er zijn sectoren waar de stakingsbereidheid en de organisaties groter zijn dan in andere sectoren. Het is deels ook een stukje cultuur. In bijvoorbeeld het onderwijs zijn we gewend lang met elkaar te praten, voordat er gestaakt wordt. Andere sectoren gaan eerst staken en dan pas praten."

Daarnaast zijn de bonden in de metaalsector erg actief. Houweling maakt een vergelijking met de haven: "Daar zien we een heel sterk georganiseerde bond die assertief is en er echt bovenop zit. Er wordt snel gegrepen naar een collectief actiemiddel en dat is het stakingsrecht."

De staakstraat in Alblasserdam | Foto: Rijnmond

Maar verliest het staken z'n kracht niet, als bij iedere cao-onderhandeling het werk wordt neergelegd? "Het is een pressiemiddel dat nodig is om jouw belang hard te maken. Wat wil je doen als je niet kan staken? Dan kun je of weg, of blijven werken. Het is heel mooi dat je kan zeggen dat je het werk neerlegt zonder weg te gaan: een heel krachtig middel, waarmee je echt druk op de werkgevers en de onderhandelingstafel kan zetten. Daarmee kan je een impasse doorbreken." Ook nu nog.

Tanden laten zien

Meeder van FNV heeft het idee dat die vele stakingen komen doordat de werkgevers niet op één lijn zitten. "Er is onderlinge verdeeldheid, denk ik. Die is er al jarenlang en komt steeds weer terug bij de cao-onderhandelingstafel. We grijpen naar staken, omdat er niet veel andere middelen zijn om werkgevers verder te bewegen. We staken omdat we er niet uitkomen met elkaar. We beginnen met poortacties, flyeren en werkonderbrekingen om het wat mild te doen en als dat niet werkt, grijpen we naar deze methodiek. Dan laten we op deze manier onze tanden zien."

Maar waarom komt de metaalsector er aan de onderhandelingstafel niet uit? Waarom komt het toch weer uit op staken? "Dat kan komen door langer lopende onvrede. Dat het de vorige keer al te magertjes was, maar dat er akkoord is gegeven om door te kunnen gaan. De pijnpunten zijn dan niet beslecht en komen bij een nieuwe cao-bespreking weer op tafel. Dan begint het spel weer opnieuw."

Werkgeversonderhandelaar Ron Follon van de Federatie Werkgevers Techniek verwijst voor een reactie op de vraag waarom het zo lastig is voor de metaalsector om een cao te sluiten waarin alle partijen zich kunnen vinden naar een persbericht van oktober dit jaar. Dat gaat uiteindelijk gewoon over geld, zo blijkt. In dat persbericht staat onder andere dat de FWT het teleurstellend vindt dat de vakbonden niet verder willen praten over de geschetste contouren van het cao-voorstel, waaronder een loonsverhoging per maand van 42,50 euro voor de komende twaalf maanden.

De bonden willen volgens FWT in plaats daarvan een percentage over alle lonen voor een nieuwe cao. "Als vakbonden toch iets willen toevoegen aan de cao, vinden werkgevers dat er dan ook goed moet worden gekeken naar de effectiviteit van de al bestaande afspraken”, zo staat er.