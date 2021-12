Buren doodsbang na miljoenenvondst aan drugsgeld in Rotterdamse portiekflat: 'Stond te trillen op mijn benen'

De trap naar de eerste verdieping maakt een rare bocht, waardoor de deur verscholen blijft voor de auto’s die voorbij sjezen. Ik voel me niet op mijn gemak zo in mijn eentje, wetende dat er nog niemand is aangehouden na de bizarre vondst van vorige week. Maar de nieuwsgierigheid is groter dan de angst.

Bijna acht miljoen euro zou in deze woning zijn gevonden, in heel veel briefjes van vijftig en nog wat honderd- en tweehonderd eurobiljetten. Acht miljoen euro! Of om heel precies te zijn: 7.969.015 euro. Wat een enorme berg geld. De politie weet niet of het om een recordbedrag gaat, maar zo’n grote vangst bij een particulier in huis kunnen ze zich niet eerder herinneren.

Drugsgeld | Foto: Politie

Niet alleen op de politie en mij maakt de buit indruk. Ook veel reageerders op internet kunnen er niet over uit. “Dat is nog eens een mooie eindejaarsuitkering”, schrijft iemand onder het Facebookbericht over deze zaak. Anderen weten wel raad met het geld: “Doe er wat mee en geef de mensen die het wat minder hebben een leuke kerst.”

Het buitensporige geldbedrag werd ontdekt tijdens een doorzoeking in de woning. Dit gebeurde vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek van de Zeehavenpolitie naar een mogelijk corrupte havenmedewerker. Een meegenomen speurhond leidde het arrestatieteam naar de contanten.

Ik reed die dag toevallig over de Aelbrechtskade langs de bewuste woning, zag een politieauto voor de deur staan en een medewerker in uniform de trap oplopen. Iets triggerde mij, maar ik had haast en reed door. Toen ik een dag later het politiebericht las wist ik meteen: die inval was daar.

En nu sta ik dus voor de deur die wel voor de politie werd opengedaan, maar voor mij gesloten blijft. Geen beschadigingen, de deur zit nog goed in de verf. Het ging ook allemaal zonder geweld, vertelt één van de buurvrouwen. Ze hoorde die ochtend lawaai in het trappenhuis, keek door het raam en zag allemaal politiemensen op straat. “Ik was bang, zo bang. Ik moest ervan huilen. Mijn benen trilden helemaal.”

Bivakmutsen

Ze zag heel veel politiemannen in het zwart gekleed met bivakmutsen op en wapens in de hand. Ze weet niet hoe lang ze in het huis zijn bezig geweest; ze durfde niet te blijven kijken. Ook bij de andere buurvrouw zat de schrik er goed in. “Ik was alleen thuis en zag dit allemaal gebeuren, maar durfde niet naar buiten te lopen om te vragen wat er aan de hand was.”

Rond een uur of half tien werd die ochtend een politiebus op de stoep gezet en zagen ze agenten allerlei plastic zakken inladen. “Dat duurde hoogstens tien minuten, niet langer. Ze hadden voor de zekerheid wel alle hoeken afgezet.” Daarna keerde de rust terug en bleef de verbazing over. “We wonen hier al zo lang. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.”

Anoniem

De Aelbrechtskade is een drukke doorgaande weg langs de Delfshavense Schie. In de hoge bakstenen huizen blijven de meeste gordijnen op klaarlichte dag dicht. Het geeft de straat een anonieme uitstraling, zeker ook in combinatie met de vele autogaragebedrijven op de begane grond en de brede stoepranden waar niemand voor de gezelligheid een wandeling maakt.

“Mensen zijn hier op zichzelf. Zeggen elkaar wel gedag, maar meer ook niet,” vertelt een buurtbewoner. Omdat ze er allemaal al heel lang wonen, kennen ze elkaar wel oppervlakkig. Zo weten ze dat in de bewuste koopwoning een Marokkaanse familie woont. Een vader en moeder met een dochter en een zoon die in de haven werkt. Vader is al maanden niet gezien en zou in Marokko zijn, is hun verteld. Zijn auto staat al maanden ongebruikt voor de deur.

“Het zijn aardige mensen. Vader is wel strenggelovig en moeder heb ik al lang niet buiten gezien. Misschien weten ze van niks, maar dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Als je zoveel geld in huis hebt, moeten je huisgenoten dat toch weten? Dat kun je niet zomaar verstoppen”, klinkt het verbaasd.

Vragen

Zelf blijf ik ook met vragen zitten. Want van wie is dat geld nu precies? En wat gebeurt er met al die bankbiljetten? De politie doet vanwege het onderzoek verder geen uitspraken over de inval. Wel willen ze kwijt dat nu, inmiddels een week later, nog steeds niemand is aangehouden.

En dat geld? Als het over dit soort grote sommen gaat, wordt het meestal in verband gebracht met drugscriminaliteit. De politie vindt tijdens drugsonderzoeken wel vaker tonnen aan euro’s verstopt in plafonds en onder de vloer. Het zit ook soms in verborgen plekken in auto’s en boten. Al dat criminele geld wordt in beslag genomen, geteld en op echtheid en vingerafdrukken gecontroleerd. Zo kan het later ook in het proces als bewijsmateriaal worden gebruikt.

Tijdens het onderzoek blijven de bankbiljetten in een kluis liggen op een geheime plek. Als de verdachte daadwerkelijk schuldig wordt bevonden, gaat het geld uiteindelijk naar een speciale bankrekening van de Staat. De buit wordt dan weer opnieuw in omloop gebracht.

Geen zorgen dus, dat geld gaat niet door de shredder. En luister naar één van de buurvrouwen: “Geld is niet belangrijk, als je maar genoeg te eten hebt." Voor de zekerheid doet ze tegenwoordig wel altijd haar deur op slot. Ze is nog steeds bang en slaapt slecht.