Podcast Sparta: 'Donkere wolken als Sparta niet minstens drie punten pakt uit de komende twee potjes'

Sparta verlaat met opgeheven hoofd het bekertoernooi na een prima wedstrijd bij Vitesse. Al stelde Henk Fraser veel wisselspelers op en had er misschien meer in gezeten met de vaste kern? We praten erover in een nieuwe Podcast Sparta.

Ruud van Os en Anton Slotboom zagen de wedstrijd in Arnhem thuis vanaf de bank en volgens laatstgenoemde heeft Sparta een enorme kans laten liggen. "Je zou zeggen dat de ploegen van Henk Fraser vechtploegen zijn, die ver in beker zouden moeten komen. Hij heeft als trainer van Vitesse niet voor niets ooit de KNVB-beker gewonnen."

Ruud van Os weerlegt die woorden. "Dat Fraser zeven nieuwe spelers opstelt is in deze fase van het seizoen volledig te begrijpen. Zaterdag is veel belangrijker. Dan moet er resultaat gehaald worden. Sterker nog, als er niet minimaal drie punten behaald worden uit de thuiswedstrijden tegen Vitesse en RKC Waalwijk gaan donkere wolken zich samenpakken boven Sparta."

Reden tot paniek is er nog niet. "Dat wil ik laten afhangen van hoe de transferwindow verloopt. Laten we dan kijken hoe Sparta er voor staat", meent Van Os. Slotboom kijkt uit naar zaterdagavond, ook vanwege het sentiment dat onder Sparta-supporters leeft richting Vitesse. "In de jaren '90 hebben zij veel Spartanen overgenomen, onder wie Carlos Fortes en Riga Mustapha. Op de Denis Neville-tribune is er nog altijd gezonde rivaliteit tegen hen."

Ook komt de vacature van technisch directeur ter sprake. John Metgod wordt het in elk geval ook niet. "Zijn naam werd genoemd, maar John heeft mij laten weten dat hij geniet van het mooie weer in Dubai", vertelt Van Os over de assistent van Bert van Marwijk, die bondscoach is van de Verenigde Arabische Emiraten.

