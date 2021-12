A27 afgesloten na meerdere ongelukken, één zwaargewonde naar ziekenhuis

De afhandeling van het eerste ongeluk was nog niet afgerond, voordat het tweede ongeluk gebeurde | Foto: Rijkswaterstaat

De A27 richting Utrecht is ter hoogte van Gorinchem volledig afgesloten. Er zijn meerdere ongelukken geweest, waarbij in totaal twee gewonden zijn gevallen. Eén van hen is zwaargewond geraakt en tot twee keer toe gereanimeerd. Beiden zijn meegenomen naar het ziekenhuis.