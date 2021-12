Boosterpriklocatie Ahoy opent 24 december en krijgt nog een tweede prikhal

Naast de twee hallen in Ahoy kondigt GGD Rotterdam-Rijnmond ook nóg een extra priklocatie aan in de regio. Schiedammers kunnen in sporthal Groenoord terecht voor een boosterprik. Eerder werd al aangekondigd dat sporthal Schenkel in Capelle aan den IJssel een priklocatie zou worden. Sportverenigingen worden tijdelijk ergens anders onder gebracht. Wanneer de extra prikhal in Ahoy en de locaties in Capelle en Schiedam openen, is nog niet bekend.

Eerder heeft minister De Jonge van Volksgezondheid aangekondigd dat de boostercampagne met de derde prik wordt opgeschaald, vanwege de omikronvariant van het coronavirus.

De wachttijden voor de boosterprik zijn nu nog bijzonder lang. Zo is de telefonische afsprakenlijn nauwelijks bereikbaar en ligt de website vaak ook plat. Eerder gaven Rotterdamse huisartsen al aan dat ze gingen helpen bij het zetten van de prikken, bij ouderen die niet mobiel zijn.