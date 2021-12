Hoeksche Waard is de beste afvalscheider omdat burgers tientallen euro's kunnen uitsparen

Bij de milieustraat in Westmaas kun je vanwege het coronavirus alleen op afspraak terecht. Opruimen, verbouwen, verhuizen. Het zijn de belangrijkste redenen voor een bezoek. Wat opvalt in de volgeladen auto’s en aanhangers, is de grote hoeveelheid karton. “We hebben voor onze kleinzoon een nieuw bed gekocht en na het uitpakken lag de hele gang vol met karton, piepschuim en plastic. Dat is niet normaal, wat een bende”, zegt Jan van der Schilt uit Strijen.

De bezoekers aan de milieustraat nemen afval scheiden thuis heel serieus. Dat blijkt uit hun antwoorden op de vraag over het aantal keer dat ze hun grijze container aanbieden. Twee keer, drie keer, vier keer, vijf keer, zes keer. Meer wordt het niet. Het is opmerkelijk laag en ze zijn daarmee modelburgers. Gemiddeld bieden inwoners van de Hoeksche Waard nog elf containers restafval per jaar aan en dat is veel minder dan in de rest van de regio.

Huishoudelijk afval is de totale hoeveelheid afval die we thuis produceren. Dat zijn alle afvalsoorten opgeteld. Van gft, oud papier, textiel, glas, kunststoffen, luiers, grof vuil tot restafval. Dat is gemiddeld 524 kilo per jaar per Nederlander. Restafval is het afval dat overblijft na bron- en nascheiding. Het is de meest vervuilende afvalstroom vanwege de verbranding en de CO2-uitstoot.

De modelburgers geven toe dat ze steeds fanatieker worden met afval scheiden. “Je loopt tien keer op een dag heen en weer want alles moet op een andere plek. Het is meer werk maar ik heb het er graag voor over”, zegt Strijense Jan. Geld besparen is voor hem een belangrijke drijfveer.

Hoeksche Waard laagste afvalstoffenheffing

Hij kent de prijs van de afvalstoffenheffing niet uit het hoofd maar weet wel dat hij moet bijbetalen voor de grijze container. Trots vertelt hij dat het er nog maar twee per jaar zijn. Voor hem komt dat neer op 16,52 euro bovenop het vaste tarief. “Dat is de moeite”, zegt hij. Totaal is hij nog geen 170 euro kwijt en dat is veel goedkoper dan in de rest van de regio.



Modelburger of niet. Ook als je minder fanatiek je afval scheidt, is de afvalstoffenheffing in de Hoeksche Waard de laagste met gemiddeld 243 euro. Rijnmond heeft de afvalstoffenheffingen van de 25 gemeenten in de regio vergeleken. Alleen in Brielle betaal je minder maar dat is volgend jaar voorbij, dan gaat die rekening heel fors omhoog. Drie andere gemeenten (Capelle aan den IJssel, Sliedrecht en Goeree-Overflakkee) zitten onder of op de 300 euro aan afvalstoffenheffing. In de overige 20 gemeenten in de regio is het meer dan 300 euro en soms zelfs meer dan 400 euro.

We zijn zuinig op ons milieu en dat scheelt in de kosten Piet van Leenen, wethouder Hoeksche Waard

In de Hoeksche Waard betaal je een vast tarief en een variabel bedrag voor het aantal vuilniszakken of grijze containers. Dus hoe beter je scheidt hoe lager de afvalstoffenheffing uitpakt. Zes jaar geleden is de Hoeksche Waard als de eerste gemeente in de regio overgestapt op het zogeheten diftar-systeem. Volgend jaar volgen Goeree-Overflakkee, Albrandswaard, Ridderkerk en Barendrecht.

Geld is een belangrijke drijfveer

Wethouder Piet van Leenen is blij dat zijn gemeente koploper afval scheiden is en de kosten laag weet te houden. “Ik vind het erg belangrijk dat we zuinig zijn op ons milieu én het scheelt in de kosten.” Inwoners in de Hoeksche Waard scheiden 72% van hun huisvuil en houden per jaar 162 kilo restafval per inwoner over die worden verbrand. Dat is veruit het beste in de regio. Sinds de invoering van diftar is het aantal kilo’s huisvuil dat verbrand wordt, enorm teruggelopen. Van ongeveer 270 kilo naar 162 kilo.

Goed afval scheiden, hoe doe je dat?

Rijkswaterstaat heeft onderzocht dat 90% van ons huisvuil te scheiden is. Daarvan kunnen nieuwe grondstoffen gemaakt worden van compost, biogas, vullingen voor matrassen en autostoelen, tot nieuw papier en plastic.

Het bio-afval apart inzamelen levert de grootste winst op. Het scheelt tientallen kilo’s per inwoner. In de Hoeksche Waard hebben inwoners een gft-container en die wordt aan huis opgehaald. Het gaat jaarlijks om meer dan 150 kilo per inwoner, dat is ongeveer 30% van het totale huisvuil. Steeds meer gemeenten stimuleren hun inwoners hun ‘groene’ afval te scheiden. In Rotterdam komen in alle wijken biobakken op straat waar bewoners van flats en appartementen hun etensresten in kwijt kunnen.

Plastic, blikken en drankkartons zijn de zogeheten pmd’s. In de Hoeksche Waard worden ze aan huis opgehaald en het gaat om ruim 30 kilo per inwoner per jaar. Steeds meer gemeenten, ook in de regio Rijnmond, stappen over op nascheiding en dan worden de pmd’s achteraf uit het huisvuil gehaald. Ze zijn dan wel een stuk viezer en dat maakt hergebruik lastiger.

Voor oud papier en karton hebben inwoners in de Hoeksche Waard een container aan huis en ze scheiden zo 60 kilo per jaar. In vergelijking met Rotterdam is dat veel meer. Daar wordt 20 kilo per inwoner oud papier en karton ingezameld.

Glas moet in de glasbak maar uit onderzoek blijkt dat nog veel in het restafval eindigt. Zeker in Rotterdam. Daar wordt slechts 46% gescheiden en dat zijn 11 kilo’s per inwoner. In de Hoeksche Waard doen ze dat met 26 kilo per inwoner veel beter.

Je moet het niet meer bij burgers zoeken maar bij industrie. Alles zit in plastic. Jan van der Schilt uit Strijen

Ook de Hoeksche Waard moet nog beter afval scheiden

De Hoeksche Waard scheidt hun afval al goed maar nog niet goed genoeg. Het landelijke doel is minder dan 100 kilo restafval per inwoner. Er moeten dus nog tientallen kilo’s vanaf. “Poeh, kunnen we nog beter scheiden?”, vraagt Annemiek Boudestein uit Nieuw-Beijerland zich af. Zij en haar man Dirk scheiden thuis alles zorgvuldig en houden vier containers restafval over. “Eigenlijk geen idee. Misschien minder kopen?”

Volgens Jan van der Schilt uit Strijen moet je het niet meer bij de burgers zoeken maar bij de verpakkingsindustrie. “Alles zit in plastic. Van je komkommertje tot je brood.”

Volgens wethouder Piet van Leenen ligt er een belangrijke taak bij fabrikanten en leveranciers om verpakkingen te verminderen en verduurzamen. Maar ook de gemeente kan nog stappen zetten om onder de 100 kilo uit te komen. Hoe dan? Door meer inwoners fanatieker in afval scheiden te krijgen. “Wij moeten ervoor zorgen dat mensen makkelijk hun afval gescheiden aanbieden. Daarmee helpen we onze burger en onszelf om de beste afvalscheider van de regio te blijven“, zegt de wethouder.

