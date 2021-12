Justitie verdenkt Utrechtse tramschutter van poging moord in gevangenis De Schie

Gökmen T., de man die op 18 maart 2019 in een Utrechtse tram vier mensen doodschoot en zes personen verwondde, wordt door justitie opnieuw verdacht van moord. Ook wordt hem zware mishandeling en vernieling ten laste gelegd. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam brengt de levenslang veroordeelde man (40) opnieuw voor de rechter, nadat hij in februari en in oktober van dit jaar personeel van de Rotterdamse gevangenis De Schie aanviel.

T. stak op woensdag 17 februari een bewaarder in De Schie in zijn gezicht en in zijn nek met een vermoedelijk zelfgemaakt scherp voorwerp. Het slachtoffer raakte lichtgewond. Hij moest in een ziekenhuis aan zijn verwondingen worden behandeld.

Het wapen had T. vermoedelijk zelf gemaakt. Waarom hij stak, bleef onduidelijk. De Utrechter werd na zijn daad in een strafcel geplaatst. De directie van De Schie deed aangifte bij de politie.

In oktober ging T. andermaal over de schreef. Hij gooide toen hete vloeistof in de richting van personeel. T. was kort daarvoor aangesproken over zijn gedrag op de terroristenafdeling. Hij vernielde toen ook spullen in de recreatieruimte.

Levenslang

T. werd in 2020 veroordeeld tot levenslang. Desondanks ziet justitie voldoende aanleiding om hem nu weer voor de rechter te brengen. Allereerst is het belangrijk dat de nieuwe slachtoffers genoegdoening krijgen. Het is volgens het Openbaar Ministerie ook een belangrijk signaal dat dergelijk gedrag niet wordt geaccepteerd.

Daarnaast komt T. na 25 jaar mogelijk vrij. Alles wat hij tot dat moment heeft gedaan, wordt volgens bij het nemen van het besluit meegewogen.