De Giessenbrug (A20) wordt vervangen door vast betonnen deel

Al bijna vijf jaar is de Giessenbrug in de A20 bij Spaanse Polder dicht. Dat blijft ook zo. De beweegbare brug, die door storingen tot eind 2016 geregeld het middelpunt was van menig verkeerschaos, wordt vervangen door een vast betonnen deel, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten.

De vele files zorgden niet alleen voor irritatie bij automobilisten. Ook waren mensen die aangewezen waren op de zorg van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam bang dat een kapotte brug wel eens menig leven in gevaar zou kunnen brengen. Immers, in dezelfde periode van de storingen besloot de directie om bepaalde delen van de acute zorg te verplaatsen naar het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Een snelle autoroute naar het andere ziekenhuis werd dus belangrijk.

Vanwege de kwetsbaarheid van de brug, die aan het einde van de technische levensduur leek, werd in 2017 besloten dat de brug pas weer open zou gaan als die na renovatie weer veilig en verantwoord zou zijn te gebruiken. Toen werd ook al de waarschuwing meegegeven dat de brug pas in 2026 zou worden opgeknapt.

Slecht nieuws voor schippers

Dat besluit was slecht nieuws voor de eigenaren van schepen, hoger dan vijf meter. De schippers van de binnenvaart lieten al in 2018 weten niet blij te zijn met de plannen om de brug pas in 2026 te repareren. Volgens hen kost dat uitstel de binnenvaart veel geld. De minister liet destijds als reactie op Kamervragen weten geen heil te zien in een versnelde aanpak. Niet alleen kostte de renovatie te veel tijd en geld, ook kregen werkzaamheden aan andere bruggen in de Rotterdamse regio voorrang.

De nieuwe, vaste brug krijgt een andere doorvaarthoogte: van 5,40 naar 6,60 meter. Een planstudie moet duidelijk maken hoe de nieuwe brug er komt uit te zien en welke gevolgen dit heeft voor de A20 waarvan de brug onderdeel uitmaakt. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe brug af moet zijn.