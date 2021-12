Rotterdammer met dure sieraden en 10 duizend euro gearresteerd op Schiphol

Een 32-jarige man uit Rotterdam is op Schiphol gearresteerd voor drugshandel en witwassen. Toen hij half november op reis wilde gaan, werd ontdekt dat de man dure sieraden en 10 duizend euro cash in zijn tas had. De douane vermoedde dat de man niet genoeg verdiende om op legale wijze aan deze bezittingen te kunnen komen.

Hierop schakelde zij de fiscale opsporingsdienst FIOD in. Die opende een onderzoek en ontdekte dat op de mobiel van de verdachte foto's en filmpjes stonden waarop nog meer grote stapels bankbiljetten te zien waren. Ook stonden er beelden op van hoeveelheden uitgepakte drugs.

Tijdens het onderzoek naar de handel en wandel van de verdachten, onder wie verder een 36-jarige man en een 34-jarige vrouw, doorzocht de FIOD twee woningen in Rotterdam. Daar bleek 128.000 euro en 16 kilo cocaïne te liggen. Ook nam de FIOD een auto in beslag. De 34-jarige man zit ook vast. De vrouw is vrijgelaten na verhoor maar is nog wel verdachte.