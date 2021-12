Geskimde tankpas gebruikt in Rotterdam Spaanse Polder

Het gedupeerde bedrijf is in het Gelderse Tricht gevestigd. Met de gekopieerde tankpas wordt bij tankstations in Nieuwegein en Utrecht gepind. En op 21 augustus wordt een vrachtwagen in Rotterdam-West afgetankt met diesel.

De schade voor het transportbedrijf loopt inmiddels in de duizenden euro’s. Herken je één of meerdere mannen?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000