Politie wil informatie over bij overval gebruikte auto

Twee verdachten van een overval op juwelier Siebel aan de Poolsterstraat zijn inmiddels aangehouden. Maar de politie is op zoek naar aanvullende informatie over de auto die de verdachten gebruikten.

Op maandagmiddag 16 november omstreeks 13.40 uur loopt een overvaller de juwelierswinkel in het overdekte gedeelte van Rotterdamse winkelcentrum Alexandrium binnen. Hij bedreigt het personeel met een vuurwapen en gaat er vandoor met sieraden.

De overvaller vlucht via een trap, vlakbij de juwelier, naar de parkeergarage aan de Schorpioenstraat. Daar zit een handlanger in een groene Nissan Micra te wachten. Deze auto is gefilmd als hij de parkeergarage in- en uitrijdt.

De politie is snel aanwezig en houdt, na het lossen van een waarschuwingsschot, de Nissan aan op de Capelseweg. Een 41-jarige man uit Capelle aan den IJssel wordt gearresteerd.

Even later wordt ook een 52-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij zit nog vast. De andere man is inmiddels vrijgelaten, maar hij blijft nog wel verdachte. Wie heeft de groene Nissan Micra voor de overval ergens zien staan of zien rijden? Of wie heeft andere informatie over de overval of de auto?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000