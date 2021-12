Overvaller botviert woede op veiligheidsglas

De agressieve overvaller in de tankshop | Foto: Bureau Rijnmond

Beelden van een nieuwe overval op een tankstation aan de Rotterdamse Groene Kruisweg. De vorige keer hebben we bewapende verdachten laten zien, die er woensdagmorgen 10 november met buit vandoor gaan. Daarna is het tankstation nog tweemaal overvallen.

De tweede overval is op zaterdagmiddag 20 november om ongeveer 14.10 uur. De overvaller wil dat de medewerker, die in een afgesloten ruimte staat, hem geld geeft. Maar hij werkt niet mee en vervolgens probeert de woedende overvaller het veiligheidsglas met een hamer kapot te slaan. Als dat mislukt vlucht hij zonder buit.

De overvaller van zaterdag 20 november is waarschijnlijk minderjarig en daarom is zijn gezicht nu nog onherkenbaar gemaakt. Maar wellicht is er toch iemand die hem herkent.

