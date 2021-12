Burgemeester Gorinchem over opvang 300 asielzoekers: 'Doe 't met liefde'

In oktober ving de gemeente al 300 asielzoekers een maandlang op in een oud kantoor. De burgemeester verzekerde toen dat het bij vier weken noodopvang zou blijven vanwege de noodsituatie met een overvol azc in Ter Apel. Hier moet ze nu, twee maanden later, gedwongen op terug komen. Het vertrouwen in de politiek van de Gildenwijk waar de opvang gevestigd is, loopt hierdoor weer een deuk op. "Het wordt een opgave het vertrouwen weer terug te vinden. We moeten ons inspannen om de opvang in het kantoor zo kort mogelijk te houden", zegt Pierre Schefferlie van Democraten Gorinchem. Dit omdat omwonenden geluidsoverlast ervaren van de opvang in het oude belastingkantoor.

De burgemeester had liever gezien dat de opvangplicht was opgelegd aan andere gemeentes die nog niet eerder opvang hebben aangeboden. Ze ziet zelf meer in kleinschalige opvang. Maar nu de aanwijzing er is, wil de burgemeester er alles aan doen om de 300 asielzoekers goed op te vangen. "Ons land is in crisis, er is onvoldoende ruimte om asielzoekers op te vangen. Nu niet opvangen, betekent op korte termijn mensonwaardige toestanden. We staan klaar om de asielzoekers een warm welkom te geven."

Veel partijen in de raad vinden dat de burgemeester hartelijker had mogen zijn. "Ik schaam me rot over hoe Gorinchem met deze kwestie is om gegaan. Ze had het vooral over de juridische kant van de aanwijzing. Dat doe je alleen als je je hier tegen wil verzetten", zegt Rutger van Breemen van GroenLinks. Hij diende met de SP, D66, en de ChristenUnie-SGP een motie in voor een warm welkom van asielzoekers in Gorinchem. Hij roept de stad op om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met het COA om alles goed te regelen. Van dagbesteding tot taalles voor de asielzoekers.

Niet alle partijen in de gemeenteraad zijn blij met de aanwijzing vanuit Den Haag. De keuze om zelf te bepalen hoeveel asielzoekers er naar de stad komen, wordt Gorinchem zo ontnomen. "Zo verspil je ieder draagvlak bij de bewoners", zegt Everdien Hamann van Gorcum Actief. "De staatssecretaris passeert iedereen. We moeten deze binnenbocht niet pikken. Max Verstappen zou er strafpunten voor krijgen. Laten we de 300 asielzoekers voor nu opvangen maar laten we het kantoorgebouw waar de asielzoekers worden opgevangen daarna verbouwen voor starters. "

Het CDA diende een motie in om de opvang in het oude belastingkantoor tot maximaal een jaar te beperken. De partij stelt voor om het belastingkantoor daarna te kopen van het COA om er starterswoningen in te maken.